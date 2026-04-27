Глава Одеської ОВА “засвітив” нове взуття: вартість кросівок Кіпера вражає (ФОТО)

Посадовців в Україні привертають увагу громадськості не тільки своїми рішеннями чи заявами, а й своїми модними, чи не дуже, обновками гардероба.

Олег Кіпер. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто прискіпливо слідує за оновленнями гардероба українських політиків, посадовців усіх рівнів, медійних осіб, розповіла про обновку керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

“Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розкодувався зі шмоточної аскези або зняв із когось з охоронців кросівки від Brunello Cucinelli. Вартість — 55 900 гривень. А ми майже повірили, що він звичайний бідний посадовець”, — іронічно повідомила блогерка.

Раніше блогерка повідомляла, про вартість шахів, які потрапили в кадр Кіпера. Голова Одеської ОВ Олег Кіпер та його греко-римські шахи, вартість — 17 367 грн, написала блогерка.

“Ні, він не грає. Це просто для атмосфери, кадру та загального відчуття глибокої державності. Щоб ніхто не сумнівався, перед нами людина, яка мислить стратегічно. Хоча б у межах фотосесії”, — зазначила Harley Quinn.

А в березні Кіпер показав іншу обновку.

“Не витримав тривалої шмоточної аскези та перевдягся у куртку від Stone Island. Вартість — 40 900 грн”, — написала блогерка.

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштує блузка дружини Петра Порошенка Марини. “Марина Порошенко та її блуза від Louis Vuitton. Вартість на ресейлах – 155 доларів”, — написала блогерка.

Вона повідомила, що це стара колекція.



