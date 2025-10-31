logo_ukra

Ексмеру Одеси обрали запобіжний захід: що присудили
commentss НОВИНИ Всі новини

Ексмеру Одеси обрали запобіжний захід: що присудили

Геннадію Труханову суд призначив домашній арешт

31 жовтня 2025, 18:23
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову сьогодні в суді обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт і зобовʼязали носити електронний браслет. Про це повідомив кореспондент Суспільне із суду.

Його та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Труханов вважає, що справа проти нього має політичний характер.

Раніше запобіжні заходи обрали восьми посадовцям Одеської міськради та КП "Міські дороги": частину підозрюваних відправили під домашній арешт, інших — під варту з можливістю застави від 1,5 до 3 мільйонів гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що правоохоронці оголосили про підозри дев'яти посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства через службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час масштабної повені 30 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

За даними поліції, серед фігурантів – колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

Варто зазначити, 3 вересня в Одесі внаслідок рясних дощів, які за кілька годин перетворили одеські вулиці на бурхливі потоки, стався масштабний потоп. Система водовідведення виявилася повністю непідготовленою до стихії. Загалом тоді загинуло дев'ятеро людей, серед них – родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку. "Вода досягла критичного рівня за лічені хвилини та не залишила людям шансів на порятунок", — зазначають правоохоронці.



