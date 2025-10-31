Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову сегодня в суде избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Об этом сообщил корреспондент Суспильное из суда.

Экс-мэру Одессы избрали меру пресечения: что присудили

Его и еще восьмерых чиновников подозревают в служебной халатности, что привело к гибели людей во время непогоды 30 сентября. Труханов считает, что дело против него носит политический характер.

Ранее меры предосторожности избрали восьми должностным лицам Одесского горсовета и КП "Городские дороги": часть подозреваемых отправили под домашний арест, других — под стражу с возможностью залога от 1,5 до 3 миллионов гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что правоохранители объявили о подозрениях девяти должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия из-за служебной халатности, которая привела к гибели людей во время масштабного наводнения 30 сентября. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Нацполиции.

По данным полиции, среди фигурантов – бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, два его заместителя, представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

Стоит отметить, 3 сентября в Одессе в результате обильных дождей, которые через несколько часов превратили одесские улицы в бурные потоки, произошел масштабный потоп. Система водоотвода оказалась полностью неподготовленной к стихии. В общей сложности тогда погибли девять человек, среди них – семья с ребенком, которая жила на цокольном этаже дома. "Вода достигла критического уровня в считанные минуты и не оставила людям шансов на спасение", — отмечают правоохранители.