Чому «вибухнула» історія з російським громадянством Труханова: які будуть наслідки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтервʼю Суспільному запевнив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що не має російського громадянства. У той же час на сайті Президента України було опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо "осіб у яких виявили російське громадянство", не називаючи прізвища. Чому саме зараз заговорили про це питання, адже чутки про російське громадянство Труханова з’явилися ще у 2014 році? Які можуть бути наслідки від такого кроку? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Геннадій Труханов

Надзвичайно важливим є врегулювання питання припинення громадянства України

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"Мери провідних міст – це вагомий фактор впливу на політичні настрої українців. Їх лояльність та включення в загальноукраїнські політичні розклади завжди буде викликати прискіпливу увагу з боку центральної влади та правоохоронців. У випадку мера Одеси Труханова історія із його ймовірним російським паспортом – це ще й питання державної безпеки, що зараз зачіпає "тонкі струни" частини громадян. Труханов, наприклад, є лідером партії "Довіряй ділам", що перемогла на виборах депутатів міськради Одеси у 2020 році. Розголос цієї теми в медіа дозволяє сконцентрувати негатив 2015 році на персоні Труханова, який має певний авторитет в громаді великого південноукраїнського міста".

Політтехнолог нагадав, що тема із російським паспортом, насправді, не нова і тягнеться ще із 2014 року, одразу після його обрання мером Одеси.

"Журналістські розслідування, до речі, були доволі переконливими і давали правоохоронцям всі можливості ретельно дослідити матеріали і порушити це питання. Крім того, з повномасштабним вторгненням у 2022 році для захисту Одеси вже тоді можна було б тимчасово утворити міську військову адміністрацію за прикладом ситуації в Харкові, Миколаєві, Чернігові. Для цього в умовах воєнного стану достатньо було подання Генштабу ЗСУ чи обласної військової адміністрації", – зазначив експерт.

Олег Постернак наголосив, що надзвичайно важливим є врегулювання питання припинення громадянства України, оскільки опозиція чи ті, хто підтримує Труханова в Одесі, можуть розцінити це як адміністративно-політичний інструмент розправи над опонентами, а також тиск на місцеве самоврядування.

"Бажано, щоб такі рішення ухвалювались українськими судами, однак для цього вони повинні бути максимально відкритими, незаангажованими та ефективними. А над місцевим самоврядуванням варто встановити чіткий нагляд і завершити реформу децентралізації відповідно до європейських практик", – констатував політтехнолог.

Історія з Трухановим активізувалася через три причини

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що історія з Геннадієм Трухановим активізувалася зараз, оскільки, по-перше, у Офіса президента з'явилася людина, яка, власне, може замінити його в Одесі. По-друге, була формальна причина пов'язана з тією трагедією, яка відбулася у місті. Це дуже тригерна причина і це непогана спроба відреагувати на запити громадськості, зробити те, що, в принципі, може позитивно бути сприйнято, як мінімум, частиною аудиторії.

"По-третє, я б розглядав цю історію в контексті більш широкої історії тиску на місцеве самоврядування, що ми спостерігаємо вже мінімум кілька місяців і у даному контексті Одеса явно була одним з пріоритетів, оскільки портове місто, яке має свою специфіку і контроль над ним зі сторони центральної влади – це дуже важлива історія", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він додає, в принципі Київ і Одеса – це були для влади два пріоритети і вирішити питання з Одесою вийшло набагато простіше, оскільки судячи з усього, є формальний привид у вигляді так званого російського громадянства Труханова.

"Звісно, історія може дещо затягнутися, тому що треба побачити підстави. До того ж у Труханова є можливість, мабуть, оскаржити це рішення. За великим рахунком зараз швидше за все буде створена міська військова адміністрація. І таким чином у цьому питанні поставлять крапку", – підсумував Ігор Рейтерович.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський дав доручення Сирському: чи справді в Одесі відбудеться зміна влади.



