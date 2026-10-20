Жорстокий удар по трасі Київ — Одеса: палаючі машини та жертви

Війська Російської Федерації здійснили черговий акт відвертого тероризму проти цивільного населення України, атакувавши один із найінтенсивніших транспортних вузлів Київської області у той час, коли люди масово їхали у буденних справах. Вибух прогримів у передмісті столиці, перетворивши мирну цивільну інфраструктуру на зону гуманітарної катастрофи.

Наслідки удару по Київщині. Фото: прокуратура

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко оперативно поінформував суспільство про жахливі події на магістралі.

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах, — емоційно прокоментував ранковий терористичний наліт керівник КОВА, закликаючи водіїв заздалегідь планувати маршрути об'їзду. Окреслюючи ситуацію в епіцентрі вибуху, посадовець додав: — Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ — Одеса горять автомобілі. Попередньо, є загиблі та травмовані. За кожною такою новиною — людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби, а рух транспорту наразі суттєво обмежений".

До розслідування обставин кривавого інциденту негайно долучилися правоохоронні та безпекові органи країни. Слідчі зафіксували, що ураження зачепило громадське місце поблизу великого торговельного закладу в селищі Чабани, де завжди фіксується значне скупчення людей.

У пресцентрі Київської обласної прокуратури оприлюднили перші верифіковані дані щодо кількості жертв та правової кваліфікації злочину окупантів.

"За попередніми даними, внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ — Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів, де виникла сильна пожежа автомобілів, — деталізують прокурори першочергові матеріали з місця події. Повідомляючи про втрати серед мирного населення, у відомстві резюмували: — Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення, а інформація щодо точної кількості постраждалих наразі додатково уточнюється. На місці вже працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни".

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати осередки займання понівечених транспортних засобів, а медики швидкої допомоги госпіталізують поранених громадян до спецлікарень столиці та області. Зібрані уламки ворожого дрона-камікадзе будуть передані експертам СБУ для ідентифікації типу озброєння та доповнення доказової бази для майбутніх міжнародних трибуналів над агресором.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зранку ворог атакував Дніпро.