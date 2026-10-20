Жорстокий удар по трасі Київ — Одеса: палаючі машини та жертви

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Недилько Ксения
Війська Російської Федерації здійснили черговий акт відвертого тероризму проти цивільного населення України, атакувавши один із найінтенсивніших транспортних вузлів Київської області у той час, коли люди масово їхали у буденних справах. Вибух прогримів у передмісті столиці, перетворивши мирну цивільну інфраструктуру на зону гуманітарної катастрофи.
Наслідки удару по Київщині. Фото: прокуратура
Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко оперативно поінформував суспільство про жахливі події на магістралі.
До розслідування обставин кривавого інциденту негайно долучилися правоохоронні та безпекові органи країни. Слідчі зафіксували, що ураження зачепило громадське місце поблизу великого торговельного закладу в селищі Чабани, де завжди фіксується значне скупчення людей.
У пресцентрі Київської обласної прокуратури оприлюднили перші верифіковані дані щодо кількості жертв та правової кваліфікації злочину окупантів.
Рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати осередки займання понівечених транспортних засобів, а медики швидкої допомоги госпіталізують поранених громадян до спецлікарень столиці та області. Зібрані уламки ворожого дрона-камікадзе будуть передані експертам СБУ для ідентифікації типу озброєння та доповнення доказової бази для майбутніх міжнародних трибуналів над агресором.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зранку ворог атакував Дніпро.