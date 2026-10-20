Ранковий терор у Дніпрі: після серії вибухів спалахнула сильна пожежа, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Російська армія вчергове піддала підступному ранковому обстрілу цивільну інфраструктуру Дніпра, запустивши в бік житлових та промислових кварталів міста новітні реактивні ударні безпілотні апарати. Серія гучних вибухів змусила мешканців мегаполіса терміново спускатися до бомбосховищ та триматися подалі від вікон.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Про перші критичні наслідки повітряного нападу очільник Дніпропетровської ОВА поінформував громаду у перші хвилини після оголошення відбою.

"Ворог знову завдав удару по Дніпру, — терміново звернувся до жителів обласного центру начальник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликаючи громадян зберігати інформаційну тишу та не допомагати ворожим коригувальникам вогню. Окреслюючи ситуацію на місці прильоту, керівник адміністрації додав: — Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Попередньо, є поранені".

Очевидці зазначають, що вибухова хвиля від детонації бойових частин БПЛА була надзвичайної сили. Величезний за масштабами стовп чорного диму піднявся над містом, його чітко спостерігають мешканці багатьох прилеглих мікрорайонів.

Наразі у зоні надзвичайної події у посиленому режимі розгорнули роботу підрозділи ДСНС, парамедики та патрульна поліція.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 09:25: "Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані".

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