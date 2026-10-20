logo_ukra

BTC/USD

81431

ETH/USD

2386.73

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Ранковий терор у Дніпрі: після серії вибухів спалахнула сильна пожежа, є поранені (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ранковий терор у Дніпрі: після серії вибухів спалахнула сильна пожежа, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Атака на Дніпро 20 жовтня: Олександр Ганжа повідомив про перші наслідки влучання ворожих дронів

20 жовтня 2026, 09:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська армія вчергове піддала підступному ранковому обстрілу цивільну інфраструктуру Дніпра, запустивши в бік житлових та промислових кварталів міста новітні реактивні ударні безпілотні апарати. Серія гучних вибухів змусила мешканців мегаполіса терміново спускатися до бомбосховищ та триматися подалі від вікон.

Ранковий терор у Дніпрі: після серії вибухів спалахнула сильна пожежа, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Про перші критичні наслідки повітряного нападу очільник Дніпропетровської ОВА поінформував громаду у перші хвилини після оголошення відбою.

"Ворог знову завдав удару по Дніпру, — терміново звернувся до жителів обласного центру начальник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликаючи громадян зберігати інформаційну тишу та не допомагати ворожим коригувальникам вогню. Окреслюючи ситуацію на місці прильоту, керівник адміністрації додав: — Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Попередньо, є поранені".

Очевидці зазначають, що вибухова хвиля від детонації бойових частин БПЛА була надзвичайної сили. Величезний за масштабами стовп чорного диму піднявся над містом, його чітко спостерігають мешканці багатьох прилеглих мікрорайонів.

Наразі у зоні надзвичайної події у посиленому режимі розгорнули роботу підрозділи ДСНС, парамедики та патрульна поліція.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа о 09:25: "Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані".

Інформація оновлюється.

Ранковий терор у Дніпрі: після серії вибухів спалахнула сильна пожежа, є поранені (ОНОВЛЕНО) - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини