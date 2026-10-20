Жестокий удар по трассе Киев — Одесса: горящие машины и жертвы

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Недилько Ксения
Войска Российской Федерации совершили очередной акт откровенного терроризма против гражданского населения Украины, атаковав один из самых интенсивных транспортных узлов Киевской области в то время, когда люди массово ехали по будням. Взрыв прогремел в пригороде столицы, превратив мирную гражданскую инфраструктуру в зону гуманитарной катастрофы.
Последствия удара по Киевской области. Фото: прокуратура
Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко оперативно проинформировал общество об ужасных событиях на магистрали.
К расследованию обстоятельств кровавого инцидента немедленно присоединились правоохранительные и органы безопасности страны. Следователи зафиксировали, что поражение задело общественное место вблизи крупного торгового заведения в поселке Чабаны, где всегда фиксируется значительное скопление людей.
В пресс-центре Киевской областной прокуратуры обнародовали первые верифицированные данные о количестве жертв и правовой квалификации преступления оккупантов.
Спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать очаги возгорания изуродованных транспортных средств, а медики скорой помощи госпитализируют раненых граждан в спецбольницы столицы и области. Собранные обломки вражеского дрона-камикадзе будут переданы экспертам СБУ для идентификации типа вооружения и дополнения доказательной базы для будущих международных трибуналов над агрессором.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром враг атаковал Днепр.