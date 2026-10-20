Жестокий удар по трассе Киев — Одесса: горящие машины и жертвы

Войска Российской Федерации совершили очередной акт откровенного терроризма против гражданского населения Украины, атаковав один из самых интенсивных транспортных узлов Киевской области в то время, когда люди массово ехали по будням. Взрыв прогремел в пригороде столицы, превратив мирную гражданскую инфраструктуру в зону гуманитарной катастрофы.

Последствия удара по Киевской области. Фото: прокуратура

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко оперативно проинформировал общество об ужасных событиях на магистрали.

"Очередной удар врага по мирным людям, просто ехавшим на работу, по своим делам, — эмоционально прокомментировал утренний террористический налет руководитель КОВА, призывая водителей заранее планировать маршруты объезда. Очерчивая ситуацию в эпицентре взрыва, чиновник добавил: — В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев — Одесса горят автомобили. Предварительно есть погибшие и травмированные. За каждой такой новостью – человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы, а движение транспорта существенно ограничено".

К расследованию обстоятельств кровавого инцидента немедленно присоединились правоохранительные и органы безопасности страны. Следователи зафиксировали, что поражение задело общественное место вблизи крупного торгового заведения в поселке Чабаны, где всегда фиксируется значительное скопление людей.

В пресс-центре Киевской областной прокуратуры обнародовали первые верифицированные данные о количестве жертв и правовой квалификации преступления оккупантов.

"По предварительным данным, в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев — Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров, где возник сильный пожар автомобилей, — детализируют прокуроры первоочередные материалы с места происшествия. Сообщая о потерях среди мирного населения, в ведомстве резюмировали: — Предварительно три человека погибли, еще четверо получили ранения, а информация о точном количестве пострадавших пока дополнительно уточняется. На месте уже работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны".

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать очаги возгорания изуродованных транспортных средств, а медики скорой помощи госпитализируют раненых граждан в спецбольницы столицы и области. Собранные обломки вражеского дрона-камикадзе будут переданы экспертам СБУ для идентификации типа вооружения и дополнения доказательной базы для будущих международных трибуналов над агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром враг атаковал Днепр.