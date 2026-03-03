Зеленський зробив попередження Кличку щодо підготовки Києва до зими

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання персональної відповідальності мера столиці та Київської міської державної адміністрації за стан підготовки міста до зимового періоду. Під час спілкування з пресою Глава держави наголосив, що очікує від керівництва Києва конкретних дій, а не запізнілих рішень.
Володимир Зеленський і Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Зеленський зауважив, що найкращим сценарієм є особиста залученість голів громад у процес планування та реалізації захисних заходів.
Глава держави також навчив у приклад інші прифронтові регіони — Харків, Дніпро та Запоріжжя, де місто та область демонструють єдність у роботі над енергонезалежністю та децентралізацією генерації. На думку Президента, столиця має перейняти цей досвід.
На пряме запитання про те, яким саме буде покарання для очільника Києва у разі невиконання плану заходів, Зеленський відповів лаконічно, посилаючись на правове поле.
Водночас Президент нагадав, що попри внутрішню відповідальність посадовців, ключовим агресором залишається Росія, яка продовжує цілеспрямовано обстрілювати українську інфраструктуру.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що навіть під стінами столичної мерії ожеледиця стає причиною травмувань. Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що став жертвою неприбраного льоду прямо біля будівлі міськради.