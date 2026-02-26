Навіть під стінами столичної мерії ожеледиця стає причиною травмувань. Керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що став жертвою неприбраного льоду прямо біля будівлі міськради.

«Пощастило, що лише забій»: Тимур Ткаченко послизнувся біля мерії, але Кличко пояснив це фізикою

За словами посадовця, він послизнувся на ділянці, яку комунальники оминули увагою, та впав. Як зазначив сам Ткаченко, наслідки могли бути гіршими: "Пощастило, що обійшлося лише забоєм руки".

Інцидент спонукав керівника КМВА звернутися безпосередньо до міського голови Віталія Кличка. Ткаченко вказав очільнику міста на те, що крига не прибрана навіть під входом до мерії. Проте відповідь мера виявилася у його фірмовому стилі.

Як стверджує Ткаченко, на зауваження щодо небезпечного льоду Віталій Кличко відповів філософською тезою: "Лід з’являється тоді, коли вода замерзає".

Курйозний випадок та реакція міського голови вже потрапили на відео, зафіксоване журналістами Bihus.Info. Наразі невідомо, чи вплинуло падіння високопосадовця на якість прибирання прилеглої до мерії території.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що у КМДА закликають мешканців бути максимально уважними: "Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху".

Поради пішоходам: ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.