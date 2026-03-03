Зеленский сделал предупреждение Кличко о подготовке Киева к зиме

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы персональной ответственности мэра столицы и Киевской городской государственной администрации за подготовку города к зимнему периоду. Во время общения с прессой Глава государства подчеркнул, что ожидает от руководства Киева конкретных действий, а не запоздалых решений.
Владимир Зеленский и Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Зеленский отметил, что лучшим сценарием является личная вовлеченность глав общин в процесс планирования и реализации защитных мероприятий.
Глава государства также научил в пример другие прифронтовые регионы – Харьков, Днепр и Запорожье, где город и область демонстрируют единство в работе над энергонезависимостью и децентрализацией генерации. По мнению Президента, столица должна перенять этот опыт.
На прямой вопрос о том, каким будет наказание для руководителя Киева в случае невыполнения плана мероприятий, Зеленский ответил лаконично, ссылаясь на правовое поле.
В то же время Президент напомнил, что, несмотря на внутреннюю ответственность чиновников, ключевым агрессором остается Россия, которая продолжает целенаправленно обстреливать украинскую инфраструктуру.
