Зеленский сделал предупреждение Кличко о подготовке Киева к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы персональной ответственности мэра столицы и Киевской городской государственной администрации за подготовку города к зимнему периоду. Во время общения с прессой Глава государства подчеркнул, что ожидает от руководства Киева конкретных действий, а не запоздалых решений.

Владимир Зеленский и Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Зеленский отметил, что лучшим сценарием является личная вовлеченность глав общин в процесс планирования и реализации защитных мероприятий.

"На мой взгляд, самый лучший вариант, чтобы на себя брали ответственность главы тех или иных городов, громад, советов, чтобы они подписывались под планом и затем выполняли. Наша задача, чтобы потом не только в последний месяц все побежали что-нибудь делать", — подчеркнул Президент.

Глава государства также научил в пример другие прифронтовые регионы – Харьков, Днепр и Запорожье, где город и область демонстрируют единство в работе над энергонезависимостью и децентрализацией генерации. По мнению Президента, столица должна перенять этот опыт.

" Я считаю, что весь этот опыт должен получить и взять Киев. Взять свои руки и работать. Вот и все", — отметил он, добавив, что в Киевской области ситуация с когенерацией на "неплохом уровне".

На прямой вопрос о том, каким будет наказание для руководителя Киева в случае невыполнения плана мероприятий, Зеленский ответил лаконично, ссылаясь на правовое поле.

" А какая будет ответственность, ну посмотрим, согласно действующему законодательству " , — подытожил Владимир Зеленский.

В то же время Президент напомнил, что, несмотря на внутреннюю ответственность чиновников, ключевым агрессором остается Россия, которая продолжает целенаправленно обстреливать украинскую инфраструктуру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что даже под стенами столичной мэрии гололедица становится причиной травм. Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что стал жертвой неубранного льда прямо у здания горсовета.