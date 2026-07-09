Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка

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Недилько Ксения
У Голосіївському районі столиці недбалість власника тварини призвела до трагічних наслідків. Мешканка одного з житлових масивів на Теремках викликала правоохоронців, коли зрозуміла, що її сусід прирік свого собаку на страшну смерть. Чоловік навмисно зачинив чотирилапого на балконі, де той просто згорів від нестерпної спеки.
Ілюстративне фото
Правоохоронці з'ясували, що 37-річний киянин, який є власником французького бульдога на кличку Рафік, пішов у справах, заблокувавши песика на балконі. Того дня на вулиці стояла сильна спека. Бідолашна тварина годинами перебувала під прямим сонячним промінням. У Рафіка не було ані краплі води, ані їжі, ані бодай найменшої можливості сховатися у затінок.
Коли поліцейські почали опитувати інших жителів будинку, відкрилися ще страшніші подробиці. Сусіди в один голос стверджують, що це далеко не перший випадок знущання.
Наразі правоохоронці вже зібрали достатньо доказів проти горе-власника. Чоловіку офіційно оголосили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами за першою частиною статті 299 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі через напад собаки дитині ампутували ногу.