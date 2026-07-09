Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка

У Голосіївському районі столиці недбалість власника тварини призвела до трагічних наслідків. Мешканка одного з житлових масивів на Теремках викликала правоохоронців, коли зрозуміла, що її сусід прирік свого собаку на страшну смерть. Чоловік навмисно зачинив чотирилапого на балконі, де той просто згорів від нестерпної спеки.

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"До нас надійшло повідомлення від стурбованої жінки, — розповідають у поліції Києва, — яка заявила про те, що сусід залишив домашнього улюбленця у замкненому просторі під розпеченим сонцем".

Правоохоронці з'ясували, що 37-річний киянин, який є власником французького бульдога на кличку Рафік, пішов у справах, заблокувавши песика на балконі. Того дня на вулиці стояла сильна спека. Бідолашна тварина годинами перебувала під прямим сонячним промінням. У Рафіка не було ані краплі води, ані їжі, ані бодай найменшої можливості сховатися у затінок.





"Через тривале перебування у зоні критично високої температури, — зазначають слідчі, — організм тварини не витримав, і пес помер".

Коли поліцейські почали опитувати інших жителів будинку, відкрилися ще страшніші подробиці. Сусіди в один голос стверджують, що це далеко не перший випадок знущання.

"Цей чоловік постійно бив собаку, — діляться очевидці, перериваючи розповідь важкими зітханнями, — а деколи просто прив'язував Рафіка до дерев на вулиці та йшов геть, кидаючи його напризволяще без жодного догляду".

Наразі правоохоронці вже зібрали достатньо доказів проти горе-власника. Чоловіку офіційно оголосили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами за першою частиною статті 299 Кримінального кодексу України.

"Матеріали справи готуються для передачі до суду, — підкреслюють у правоохоронних органах. — Санкція цієї статті є суворою, тож фігуранту тепер загрожує реальний термін — до трьох років позбавлення волі".

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