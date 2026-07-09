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Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка

Трагедія у Києві: через байдужість господаря на балконі загинув французький бульдог

9 липня 2026, 18:16
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Недилько Ксения

У Голосіївському районі столиці недбалість власника тварини призвела до трагічних наслідків. Мешканка одного з житлових масивів на Теремках викликала правоохоронців, коли зрозуміла, що її сусід прирік свого собаку на страшну смерть. Чоловік навмисно зачинив чотирилапого на балконі, де той просто згорів від нестерпної спеки.

Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка

Ілюстративне фото

"До нас надійшло повідомлення від стурбованої жінки, — розповідають у поліції Києва, — яка заявила про те, що сусід залишив домашнього улюбленця у замкненому просторі під розпеченим сонцем".

Правоохоронці з'ясували, що 37-річний киянин, який є власником французького бульдога на кличку Рафік, пішов у справах, заблокувавши песика на балконі. Того дня на вулиці стояла сильна спека. Бідолашна тварина годинами перебувала під прямим сонячним промінням. У Рафіка не було ані краплі води, ані їжі, ані бодай найменшої можливості сховатися у затінок.

Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка - фото 2
Залишив без води на спеці: киянину загрожує в'язниця за смерть чотирилапого Рафіка - фото 2


"Через тривале перебування у зоні критично високої температури, — зазначають слідчі, — організм тварини не витримав, і пес помер".

Коли поліцейські почали опитувати інших жителів будинку, відкрилися ще страшніші подробиці. Сусіди в один голос стверджують, що це далеко не перший випадок знущання.

"Цей чоловік постійно бив собаку, — діляться очевидці, перериваючи розповідь важкими зітханнями, — а деколи просто прив'язував Рафіка до дерев на вулиці та йшов геть, кидаючи його напризволяще без жодного догляду".

Наразі правоохоронці вже зібрали достатньо доказів проти горе-власника. Чоловіку офіційно оголосили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами за першою частиною статті 299 Кримінального кодексу України.

"Матеріали справи готуються для передачі до суду, — підкреслюють у правоохоронних органах. — Санкція цієї статті є суворою, тож фігуранту тепер загрожує реальний термін — до трьох років позбавлення волі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі через напад собаки дитині ампутували ногу.



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