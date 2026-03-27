У Дніпрі через напад собаки дитині ампутували ногу: що буде власниці тварини
У Дніпрі через напад собаки дитині ампутували ногу: що буде власниці тварини

Трагедія на Дніпропетровщині: власниці собаки, через напад якої дитина втратила ногу, оголошено підозру

27 березня 2026, 17:22
Слобожанська окружна прокуратура офіційно повідомила про підозру мешканці одного з сіл Дніпровського району. Жінку звинувачують у необережному тяжкому тілесному ушкодженні (ст. 128 КК України) після того, як її собака понівечила 13-річну школярку.

За версією слідства, подія сталася 4 березня 2026 року. Дитина поверталася зі занять, коли на неї накинулася тварина, що вирвалася з подвір'я. Наслідки нападу виявилися фатальними для здоров'я дівчинки. "Унаслідок нападу дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була негайно госпіталізована. Попри зусилля лікарів, їй ампутували ногу", — зазначають у правоохоронних органах.

Правоохоронці встановили, що власниця утримувала тварину, яка належить до порід, що потребують посиленого контролю та особливих заходів безпеки. Попри це, жінка не забезпечила належну ізоляцію пса на території свого домоволодіння. Більше того, з'ясувалося, що це був не перший випадок безконтрольного вигулу хижака.

"Встановлено, що раніше собака неодноразово залишала територію подвір’я, створюючи небезпеку для оточуючих", — наголошують у прокуратурі, вказуючи на системне нехтування правилами утримання небезпечних тварин.

Наразі триває досудове розслідування.                                          

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома хмельницька блогерка Олена Мандзюк повідомила про болісну втрату — загибель своєї собаки на прізвисько Рея. Жінка переконана, що тварину навмисно отруїли, і пов'язує цей інцидент із тривалим переслідуванням через її громадську діяльність.



