Оставил без воды на жаре: киевлянину грозит тюрьма за смерть четырехлапого Рафика

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Недилько Ксения
В Голосеевском районе столицы халатность владельца животного привела к трагическим последствиям. Жительница одного из жилых массивов на Теремках вызвала правоохранителей, когда поняла, что ее сосед обрек свою собаку на страшную смерть. Мужчина намеренно закрыл четырехлапого на балконе, где тот просто сгорел от невыносимой жары.
Иллюстративное фото
Правоохранители выяснили, что 37-летний киевлянин, являющийся владельцем французского бульдога по кличке Рафик, ушел по делам, заблокировав собачку на балконе. В тот день на улице стояла сильная жара. Бедное животное часами находилось под прямыми солнечными лучами. У Рафика не было ни капли воды, ни еды, ни малейшей возможности спрятаться в тень.
Когда полицейские стали опрашивать других жителей дома, открылись еще более страшные подробности. Соседи в один голос утверждают, что это далеко не первый случай издевательств.
Правоохранители уже собрали достаточно доказательств против горе-владельца. Мужчину официально объявили о подозрении в жестоком обращении с животными по первой части статьи 299 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре из-за нападения собаки ребенку ампутировали ногу.