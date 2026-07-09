Оставил без воды на жаре: киевлянину грозит тюрьма за смерть четырехлапого Рафика

В Голосеевском районе столицы халатность владельца животного привела к трагическим последствиям. Жительница одного из жилых массивов на Теремках вызвала правоохранителей, когда поняла, что ее сосед обрек свою собаку на страшную смерть. Мужчина намеренно закрыл четырехлапого на балконе, где тот просто сгорел от невыносимой жары.

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"К нам поступило сообщение от обеспокоенной женщины, — рассказывают в полиции Киева, — которая заявила о том, что сосед оставил домашнего питомца в замкнутом пространстве под раскаленным солнцем".

Правоохранители выяснили, что 37-летний киевлянин, являющийся владельцем французского бульдога по кличке Рафик, ушел по делам, заблокировав собачку на балконе. В тот день на улице стояла сильная жара. Бедное животное часами находилось под прямыми солнечными лучами. У Рафика не было ни капли воды, ни еды, ни малейшей возможности спрятаться в тень.





"Из-за длительного пребывания в зоне критически высокой температуры, — отмечают следователи, — организм животного не выдержал, и собака умерла".

Когда полицейские стали опрашивать других жителей дома, открылись еще более страшные подробности. Соседи в один голос утверждают, что это далеко не первый случай издевательств.

"Этот мужчина постоянно бил собаку, — делятся очевидцы, прерывая рассказ тяжелыми вздохами, — а порой просто привязывал Рафика к деревьям на улице и уходил, бросая его на произвол судьбы без всякого ухода".

Правоохранители уже собрали достаточно доказательств против горе-владельца. Мужчину официально объявили о подозрении в жестоком обращении с животными по первой части статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

"Материалы дела готовятся к передаче в суд, — подчеркивают в правоохранительных органах. — Санкция этой статьи суровая, поэтому фигуранту теперь грозит реальный срок — до трех лет лишения свободы".

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