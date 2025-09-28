Загинули медсестра та пацієнт: у Києві показали наслідки удару по Інституту кардіології (ФОТО)

У ніч на 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України, внаслідок якого постраждала будівля Інституту кардіології у Києві. Відомо про загибель двох людей — медсестри та пацієнта.

Наслідки удару РФ по Інституту кардіології в Києві. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, ворожий безпілотник влучив у будівлю Інституту кардіології у Києві, спричинивши потужний вибух і пожежу. На четвертому поверсі загинули медсестра та пацієнт, тоді як інші співробітники й пацієнти залишилися живими.

Медсестра Юлія, яка чергувала тієї ночі, розповіла "Радіо Свобода", що перебувала поверхом нижче й уникла поранень. Вона додала, що після вибуху у приміщенні спалахнула сильна пожежа, яку допомагав гасити один із пацієнтів лікарні.

Удар Росії по Інституту кардіології у Києві

За даними "РБК-Україна", полум’я охопило кілька приміщень Інституту кардіології у Києві. Усередині знищено медичне обладнання, меблі та апаратуру, стіни залишилися обгорілими.

В офісі генпрокурора повідомили, що за фактами обстрілу та загибелі людей відкрито кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Розслідування веде Служба безпеки України.

У ніч на 28 вересня Росія застосувала проти України 643 ударних безпілотники та ракети повітряного і морського базування. Українська протиповітряна оборона збила 611 цілей, проте частина ракет і дронів досягла цілей. У Києві пошкоджено понад 15 об’єктів інфраструктури. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули щонайменше чотири людини, серед яких 12-річна дівчинка.

