Обстріл Києва: кількість постраждалих та загиблих зросла

У ніч проти 28 вересня російська армія завдала масованого удару по Києву. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, ще 27 отримали поранення. Серед жертв одна дитина. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичні заклади та інші об’єкти інфраструктури більш ніж у 20 локаціях столиці.

Обстріл Києва

Загиблі та постраждалі

Перші повідомлення про обстріл Києва стосувалися двох поранених у Солом’янському та Святошинському районах, одного з них ушпиталили. Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, а поранених до 27.

"За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки", — повідомив Ткаченко.

У Солом’янському районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. На третьому та четвертому поверхах спалахнула пожежа, яка спричинила часткове руйнування. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 12-річної дівчинки. Також вдалося врятувати трьох людей, ще одна особа дістала поранення.

Крім того, у будівлі Інституту кардіології знайшли тіла двох загиблих. Згодом також знайшли тіло четвертого загиблого у Києві.

Масштаб руйнувань у столиці

За іншими адресами у Солом’янському районі було зафіксовано влучання у двоповерхову нежитлову споруду, складське приміщення та приватний житловий будинок. У кількох випадках постраждалих госпіталізували ще до прибуття рятувальників.

У Голосіївському районі уламки пошкодили два приватні будинки. Частково зруйновано дах і стіни, ще в одному помешканні сталася пожежа. Попередньо обійшлося без жертв.

У Святошинському районі уламки дрона влучили у двоповерхову нежитлову будівлю, що спричинило пожежу та травмування однієї людини. Уламки падали й на відкриту територію, але без серйозних наслідків.

У Дніпровському районі загорілися два припарковані автомобілі. Пожежу швидко ліквідували, ніхто не постраждав.

У Дарницькому районі удар пошкодив будівлю дитячого навчального закладу.

Рятувальники ДСНС працювали в усіх районах столиці, де зафіксовано руйнування та загоряння. Більшість пожеж локалізовано, людей із пошкоджених будівель евакуювали. Атака стала однією з наймасштабніших по столиці за останні місяці, і кількість постраждалих може зрости.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія повторно обстріляла Запоріжжя.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Україні 28 вересня. Куди била Росія дронами та ракетами.