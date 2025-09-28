Погибли медсестра и пациент: в Киеве показали последствия удара по Институту кардиологии (ФОТО)

В ночь на 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины, в результате которого пострадало здание Института кардиологии в Киеве. Известно о гибели двух человек – медсестры и пациента.

Последствия удара по Институту кардиологии в Киеве. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, вражеский беспилотник попал в здание Института кардиологии в Киеве, вызвав мощный взрыв и пожар. На четвертом этаже погибли медсестра и пациент, в то время как другие сотрудники и пациенты остались в живых.

Дежурившая в ту ночь медсестра Юлия рассказала "Радио Свобода", что находилась этажом ниже и избежала ранений. Она добавила, что после взрыва в помещении вспыхнул сильный пожар, который помогал тушить один из пациентов больницы.

Удар России по Институту кардиологии в Киеве

По данным "РБК-Украина", пламя охватило несколько помещений Института кардиологии в Киеве. Внутри уничтожено медицинское оборудование, мебель и аппаратуру, стены остались обгоревшими.

В офисе генпрокурора сообщили, что по фактам обстрела и гибели людей открыто уголовное производство по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Расследование проводит Служба безопасности Украины.

В ночь на 28 сентября Россия применила против Украины 643 ударных беспилотника и ракеты воздушного и морского базирования. Украинская противовоздушная оборона сбила 611 целей, однако часть ракет и дронов достигла целей. В Киеве повреждено более 15 объектов инфраструктуры. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 12-летняя девочка.

