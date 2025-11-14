Загиблий, багато поранених: рятувальники показали наслідки масованої атаки на Київ

Росіяни в ніч проти 14 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще понад 20 людей постраждали, а також сталися пожежі та руйнування. Про це повідомляє Telegram ДСНС України.

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Надзвичайники розповіли, що внаслідок нічної атаки одна людина загинула та ще понад 15 травмовано. Водночас їм вдалося врятувати 40 людей.

Водночас, начальник КДВА Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про жертву, але назвав більшу кількість постраждалих.

"На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 24. Мої співчуття рідним та близьким", — написав чиновник у Telegram.

Окремо у ДСНС розповіли, які наслідки атаки зафіксовано у багатьох районах столиці.

Рятувальники поінформували, що у Дніпровському районі ліквідовано спалах двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 квадратних метрів. Також врятовано 17 людей.

"За іншою адресою ліквідовано пожежу на площі 30 квадратних метрів. Зафіксовано часткову руйнацію на 19 та 21 поверхах. Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

У Деснянському районі сталося спалах у багатоповерхівці на рівні 7-го поверху.

"Пожежа локалізована. Під час гасіння врятовано 9 людей, ще 50 — евакуйовано", — сказано в повідомленні.

За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Саме тут загинула одна людина. У той же час врятовано 14 осіб, з них 1 дитину, і одну людину деблоковано з-під завалів.

У Святошинському районі зафіксовано попадання до житлового будинку на рівні 7-го поверху. Крім того, ліквідовано спалах у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

За даними ДСНС, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дронів на території лікарні.

Іншою адресою надзвичайники ліквідували спалах у будівлі на площі 15 квадратних метрів.

В Оболонському районі ворог вдарив по 9-поверховому будинку, внаслідок чого виникло спалах квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Одну людину врятували, а пожежу поки що ліквідовано.

У Подільському районі зафіксовано попадання у багатоповерхівку на рівні 15 поверху. ДСНС врятували 13 людей.

У Дарницькому районі сталася пожежа площею 5 квадратних метрів на території школи.

У Солом'янському районі були спалахи даху та п'ятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 людей.

У Шевченківському районі ліквідовано спалах на відкритій території.

"Інформація уточнюється та оновлюється. На місці залучено всі екстрені служби", — додали до ДСНС, коментуючи всі наслідки атаки.

