Як змінилась криміногенна ситуація з відключеннями світла: яких злочинів побільшало в Києві

В Україні через російські обстріли об'єктів енергетичної системи застосовують обмеження електропостачання.

Злочини. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” направив офіційний запит в Нацполіцію Києва, щоб з'ясувати, як змінилася криміногенна ситуація в Києві з відключеннями світла. зазначимо, що у столичній Нацполіції не пояснили, як змінилася криміногенна ситуація. Однак повідомили, скільки кримінальних проваджень за окремими видами кримінальних правопорушень було розпочато слідчими підрозділами столичної поліції впродовж 2025 року.

Відповідно до наданих даних, у жовтні в Києві збільшилась кількість крадіжок. Варто зазначити, що загалом злочинів, які підпадають під ст. 185 Кримінального кодексу України, багато — найбільше кримінальних проваджень відкрили в січні 2025 року.

Також у жовтні зросла кількість зареєстрованих кримінальних проваджень за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Щодо грабежів та розбоїв, то восени, за даними Нацполіції, ситуація не змінилася.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які марки авто найчастіше викрадали в Києві у 2025 році. У Києві під час війни значно зменшилась кількість злочинів з викрадення автомобілів. Про це свідчать дані, які портал отримав від Головного управління Національної поліції у м. Києві.

На офіційний запит порталу щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень по факту викрадення транспортних засобів та марок авто, які найчастіше викрадали на території м. Києва у період з 2021 по 2025 роки у поліції відповіли, що було зареєстровано кримінальних правопорушень у зв’язку незаконним заволодінням за: 2021 рік — 641; 2022 рік — 258; 2023 рік — 63; 2024 рік — 68; з 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.



