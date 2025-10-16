ТОП-4 марки авто, які найчастіше викрадали в Києві у 2025 році

У Києві під час війни значно зменшилась кількість злочинів з викрадення автомобілів. Про це свідчать дані, які портал “Коментарі” отримав від Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Авто. Фото портал "Коментарі"

На офіційний запит порталу щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень по факту викрадення транспортних засобів та марок авто, які найчастіше викрадали на території м. Києва у період з 2021 по 2025 роки у поліції відповіли, що було зареєстровано кримінальних правопорушень у зв’язку незаконним заволодінням за:

2021 рік — 641;

2022 рік — 258;

2023 рік — 63;

2024 рік — 68;

з 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.

Серед "уподобань" зловмисників у столичній поліції назвали наступні марки автомобілів:

2021 рік – Hyundai, KIA, Mazda, Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi, Land Rover, Volkswagen та Lexus;

2022 рік — Hyundai, Volkswagen, Toyota, Renault, “Ваз”, KIA та Ford;

2023 рік — Hyundai, Renault, Chevrolet, KIA, Skoda, Ford та “Ваз”;

2024 рік — Toyota, BMW, Ford Mazda, Chevrolet та Renault;

2025 рік — Volkswagen, Toyota, BMW та "Ваз".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна не зменшила бажання жити розкішно. На тлі дуже складної ситуації на фронті, масованих обстрілів та катастрофічних прогнозів на зиму, українці продовжують купувати дорогі та дуже дорогі автомобілі.

У Державній митній службі України повідомили, що у 2025 році в Україну завезли майже 12 тис. автомобілів, вартістю понад 60 тис. дол. Найбільше — майже 8,5 тис. авто вартістю від 60 тис. дол. до 96 тис. дол. Також завезли 148 авто вартістю понад 192 тис. дол.



