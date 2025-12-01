Как изменилась криминогенная ситуация с отключениями света: каких преступлений стало больше в Киеве

В Украине из-за российских обстрелов объектов энергетической системы применяют ограничения электроснабжения.

Преступления. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" направил официальный запрос в Нацполицию Киева, чтобы выяснить, как изменилась криминогенная ситуация в Киеве с отключениями света. Отметим, что в столичной Нацполиции не объяснили, как изменилась криминогенная ситуация. Однако сообщили, сколько уголовных производств по отдельным видам уголовных правонарушений было начато следственными подразделениями столичной полиции в течение 2025 года.

Согласно предоставленным данным, в октябре в Киеве увеличилось количество краж. Следует отметить, что в целом преступления, подпадающие под ст. 185 Уголовного кодекса Украины, многие — больше всего уголовных производств открыли в январе 2025 года.

Также в октябре возросло количество зарегистрированных уголовных производств по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Что касается грабежей и разбоев, то осенью, по данным Нацполиции, ситуация не изменилась.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие марки авто чаще всего угоняли в Киеве в 2025 году. В Киеве во время войны значительно уменьшилось количество преступлений по угону автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, полученные порталом от Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

На официальный запрос портала о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений по факту угона транспортных средств и марок авто, которые чаще всего угоняли на территории г. Киева в период с 2021 по 2025 годы в полиции ответили, что было зарегистрировано уголовных правонарушений в связи с незаконным завладением за: 241; 2022 год — 258; 2023 год — 63; 2024 год — 68; с 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.



