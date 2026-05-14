Вранці у Києві знову пролунали сильні вибухи: що відомо про нову хвилю атаки РФ

Російські терористичні війська вранці, 14 травня, вдруге здійснили комбінований удар по Києву. Ворог вдарив столицею балістикою, а також намагається атакувати дронами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, о 06:29 знову зафіксовано, що на Київ летить група ударних безпілотників росіян. Приблизно через 10 хвилин у столиці вже було чути роботу ППО.

У цей момент військові поінформували, що на Київ уже летить ракет, і за кілька хвилин, приблизно о 06:41, у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Наслідки повторної атаки наразі з'ясовуються.

Варто зазначити, що в ніч на 14 травня Київ пережив одну з найтривожніших атак останніх тижнів. Російські удари припали по житлових районах столиці, викликавши руйнування будинків, пожежі та численні поранення. Кадри наслідків опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій: на знімках – зруйновані багатоповерхівки, густий дим над містом, рятувальники серед завалів та евакуація постраждалих.

У ДСНС повідомили, що під удар потрапили одразу кілька районів Києва. Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі, де сталося потрапляння до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару частково обрушилися конструкції будівлі. Рятувальники вже витягли з-під завалів десять людей, проте пошуково-рятувальна операція продовжується. Крім того, за іншою адресою уламки впали на територію автозаправної станції.



