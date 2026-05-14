Ночной удар по Киеву: дома рушились вместе с людьми, столица тонула в дыму и огне

В ночь на 14 мая Киев пережил одну из самых тревожных атак последних недель. Российские удары пришлись по жилым районам столицы, вызвав разрушения домов, пожары и многочисленные ранения. Кадры последствий опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям: на снимках – разрушенные многоэтажки, густой дым над городом, спасатели среди завалов и эвакуация пострадавших.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что под удар попали сразу несколько районов Киева. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара частично обрушились конструкции здания. Спасатели уже вытащили из-под завалов десять человек, однако поисково-спасательная операция продолжается. Кроме того, по другому адресу обломки упали на территорию автозаправочной станции.

В Оболонском районе обломки повредили трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра, а также квартиру на 12-м этаже жилого дома. Еще один удар пришелся по 25-этажному недострою. Известно о пострадавших.

В Днепровском районе вспыхнула крыша пятиэтажки, также зафиксировано попадание беспилотника в жилой дом и повреждение частного сектора. В результате атаки горели гаражи и автомобили. Один человек получил ранения.

В Соломенском районе загорелся припаркованный автомобиль, в Голосеевском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков на дороги и открытые территории.

В Киевской городской администрации сообщили, что по состоянию на утро известно уже о девяти пострадавших. Семерых госпитализировали, еще двум помощь оказали на месте.

Спасатели продолжают разбирать завалы, а в столице после ночной атаки до сих пор ощущается запах дыма и гари.

