Утром в Киеве снова раздались сильные взрывы: что известно о новой волне атаки РФ

Российские террористически е войска утром, 14 мая, во второй раз осуществили комбинированный удар по Киеву. Враг ударил по столице баллистикой, а также пытается атаковать дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Атака на Киевскую область. Фото: из открытых источников

По данным Воздушных сил, в 06:29 было снова зафиксировано, что на Киев летит группа ударных беспилотников россиян. Примерно через 10 минут в столице уже была слышна работа ПВО.

В этот момент военные проинформировали, что на Киев уже летит ракет, и через несколько минут, примерно в 06:41, в столице раздалась серия очень громких взрывов.

Последствия повторной атаки пока выясняются.

Стоит отметить, в ночь на 14 мая Киев пережил одну из самых тревожных атак последних недель. Российские удары пришлись по жилым районам столицы, вызвав разрушения домов, пожары и многочисленные ранения. Кадры последствий опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям: на снимках – разрушенные многоэтажки, густой дым над городом, спасатели среди завалов и эвакуация пострадавших.

В ГСЧС сообщили, что под удар попали сразу несколько районов Киева. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара частично обрушились конструкции здания. Спасатели уже вытащили из-под завалов десять человек, однако поисково-спасательная операция продолжается. Кроме того, по другому адресу обломки упали на территорию автозаправочной станции.



