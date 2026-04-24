Військовозобов’язаний “викинувся з вікна” в столичному ТЦК: подробиці

Кречмаровская Наталия
На території одного з районних ТЦК в Києві трапився інцидент. Відео, що нібито військовозобов’язаний “викинувся з вікна”, поширюється в мережі інтернет.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У столичному терцентрі заявили, що дане відео має маніпулятивний характер.
Як доказ опублікували відео із камер спостереження.
В ТЦК повідомили, що негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу. Після постраждалого оперативно доставили до медичного закладу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Харкові викрили групу військовослужбовців одного з районних ТЦК та військових інших підрозділів, які були та катували чоловіків у приміщенні терцентру. У Державному бюро розслідувань зазначили, що фігурантам повідомили про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
У ДБР повідомили, що серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Зазначається, що до протиправних дій були причетні 6 осіб — вони діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану.