Військовозобов’язаний “викинувся з вікна” в столичному ТЦК: подробиці

На території одного з районних ТЦК в Києві трапився інцидент. Відео, що нібито військовозобов’язаний “викинувся з вікна”, поширюється в мережі інтернет.

У столичному терцентрі заявили, що дане відео має маніпулятивний характер.

“Ось, що відбулося насправді. Під час прямування на військово – лікарську комісію, військовозобов’язаний почав вибігати з приміщення ВЛК та залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав”, — йдеться в повідомленні.

Як доказ опублікували відео із камер спостереження.

В ТЦК повідомили, що негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу. Після постраждалого оперативно доставили до медичного закладу.

“Наразі йому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний”, — підсумували в ТЦК та закликали громадян користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та утримуватися від поширення недостовірних або маніпулятивних повідомлень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Харкові викрили групу військовослужбовців одного з районних ТЦК та військових інших підрозділів, які були та катували чоловіків у приміщенні терцентру. У Державному бюро розслідувань зазначили, що фігурантам повідомили про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У ДБР повідомили, що серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Зазначається, що до протиправних дій були причетні 6 осіб — вони діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану.