Военнообязанный "выбросился из окна" в столичном ТЦК: подробности

На территории одного из районных ТЦК в Киеве произошел инцидент. Видео, якобы военнообязанное "выбросившимся из окна", распространяется в сети интернет.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В столичном терцентре заявили, что данное видео носит манипулятивный характер.

"Вот, что произошло на самом деле. Во время следования на военно-врачебную комиссию, военнообязанный начал выбегать из помещения ВЛК и покинул территорию ТЦК перепрыгнув через забор. За пределами ограждения находился технический котлован, в который он упал", — говорится в сообщении.

Как подтверждение опубликовали видео с камер наблюдения.

В ТЦК сообщили, что немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасательную службу. После пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.

"Пока ему предоставляется необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как удовлетворительное", — подытожили в ТЦК и призвали граждан пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных или манипулятивных сообщений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харькове разоблачили группу военнослужащих одного из районных ТЦК и военных других подразделений, которые были и пытали мужчин в помещении терцентра. В Государственном бюро расследований отметили, что фигурантам сообщили о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГБР сообщили, что среди фигурантов — майор ТЦК, занимавший руководящий пост и руководивший действиями подельников. Отмечается, что к противоправным действиям были причастны 6 человек — они действовали совместно согласно предварительно разработанному и согласованному плану.