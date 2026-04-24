Военнообязанный "выбросился из окна" в столичном ТЦК: подробности

Кречмаровская Наталия
На территории одного из районных ТЦК в Киеве произошел инцидент. Видео, якобы военнообязанное "выбросившимся из окна", распространяется в сети интернет.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В столичном терцентре заявили, что данное видео носит манипулятивный характер.
Как подтверждение опубликовали видео с камер наблюдения.
В ТЦК сообщили, что немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасательную службу. После пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харькове разоблачили группу военнослужащих одного из районных ТЦК и военных других подразделений, которые были и пытали мужчин в помещении терцентра. В Государственном бюро расследований отметили, что фигурантам сообщили о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
В ГБР сообщили, что среди фигурантов — майор ТЦК, занимавший руководящий пост и руководивший действиями подельников. Отмечается, что к противоправным действиям были причастны 6 человек — они действовали совместно согласно предварительно разработанному и согласованному плану.