Дії ТЦК у Харкові шокують: військові терцентру били та катували чоловіків
Дії ТЦК у Харкові шокують: військові терцентру били та катували чоловіків

Катування чоловіків у Харкові: що відомо про дії військових ТЦК

22 квітня 2026, 15:44
Кречмаровская Наталия

В Харкові викрили групу військовослужбовців одного з районних ТЦК та військових інших підрозділів, які були та катували чоловіків у приміщенні терцентру. У Державному бюро розслідувань зазначили, що фігурантам повідомили про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Військові. Ілюстративне фото

У ДБР повідомили, що серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Майор залучив до злочинної діяльності: 

- військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК, 

- військовослужбовців, які за повноваженнями мали здійснювати  рекрутинг кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Слідство встановило, що під приводом “здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації” фігуранти увірвалися до приватної оселі. Вони представились працівниками СБУ, проводили так званий “обшук”, під час якого застосовували фізичну силу, погрожували зброєю цивільним особам — вимагали, щоб ті зізналося у причетності до злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків. Один із чоловіків спробував чинити опір — у відповідь отримав вогнепальні поранення. 

“Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно”, — повідомили в ДБР. 

Зазначається, що до протиправних дій були причетні 6 осіб — вони діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні будуть посилювати мобілізацію. 




Джерело: https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-ta-strilyanina-u-harkovi-za-uchasti-vijskovosluzhbovciv-tck
