Виїжджати всім киянам з міста не треба: про кого йдеться
Виїжджати всім киянам з міста не треба: про кого йдеться

19 січня 2026, 18:38
Автор:
Недилько Ксения

Виїжджати всім киянам з міста не треба, йдеться лише про кілька будинків, де тривалий час не вдається відновити тепло. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок.LIVE заявив, що масово залишати Київ не потрібно. За його словами, рекомендації стосуються винятково мешканців близько 30 багатоповерхових будинків.

Рябцев пояснив, що йдеться лише про тимчасовий переїзд для тих, хто має таку можливість, до завершення ремонтних робіт. Він наголосив, що загальна ситуація в місті залишається складною, але контрольованою.

"Ніяких закликів їхати з міста ніхто не давав. […] Ситуація потрошку, але покращується. Нікуди їхати не потрібно, ніякої паніки не потрібно розводити", – наголосив експерт.                                                          

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на нараді з головами райдержадміністрацій столиці мер Києва Віталій Кличко ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.                                                                 

"Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію! Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", – наголосив мер столиці. Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко не зміг промовчати та відреагував на публікацію Кличка.                                                                       



