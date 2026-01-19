Виїжджати всім киянам з міста не треба, йдеться лише про кілька будинків, де тривалий час не вдається відновити тепло. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок.LIVE заявив, що масово залишати Київ не потрібно. За його словами, рекомендації стосуються винятково мешканців близько 30 багатоповерхових будинків.

Виїжджати всім киянам з міста не треба: про кого йдеться

Рябцев пояснив, що йдеться лише про тимчасовий переїзд для тих, хто має таку можливість, до завершення ремонтних робіт. Він наголосив, що загальна ситуація в місті залишається складною, але контрольованою.

"Ніяких закликів їхати з міста ніхто не давав. […] Ситуація потрошку, але покращується. Нікуди їхати не потрібно, ніякої паніки не потрібно розводити", – наголосив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на нараді з головами райдержадміністрацій столиці мер Києва Віталій Кличко ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

"Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію! Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", – наголосив мер столиці. Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко не зміг промовчати та відреагував на публікацію Кличка.