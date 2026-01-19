Выезжать всем киевлянам из города не надо, речь идет лишь о нескольких домах, где долго не удается восстановить тепло . Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE заявил, что массово покидать Киев не нужно. По его словам, рекомендации касаются исключительно жителей около 30 многоэтажных домов.

Уезжать всем киевлянам из города не надо: о ком идет речь

Рябцев пояснил, что речь идет только о временном переезде для тех, кто имеет такую возможность, до завершения ремонтных работ. Он отметил, что общая ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.

"Никаких призывов ехать из города никто не давал. […] Ситуация понемногу, но улучшается. Никуда ехать не нужно, никакой паники не нужно разводить", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на совещании с главами райгосадминистраций столицы мэр Киева Виталий Кличко еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий.

"Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района...", — подчеркнул мэр столицы. Тем временем глава КГВА Тимур Ткаченко не смог промолчать и отреагировал на публикацию Кличко.