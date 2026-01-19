На нараді з головами райдержадміністрацій столиці мер Києва Віталій Кличко ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

Кличко зібрався до президента: хто його зупиняє

"Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію!

Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", – наголосив мер столиці.

Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко не зміг промовчати та відреагував на публікацію Кличка:

"Віталію Володимировичу, звертаю вашу увагу на базові управлінські аспекти, які потребують коректного відображення у ваших публічних заявах і дорученнях. Очевидно, ці речі або вам не доповідають, або вони свідомо ігноруються, тож окреслю їх стисло.

Утримання доріг, мостів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу Комунальної корпорації "Київавтодор". Вони не підпорядковуються головам РДА, а є підзвітними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який перебуває у сфері управління Київського міського голови.

Аналогічна модель діє щодо підприємств з утримання зелених насаджень: вони підпорядковані КО "Київзеленбуд", що підпорядковується Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Районні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду формально належать до сфери управління РДА, однак контракти з їх керівниками укладає міський голова, що визначає реальний центр управлінських рішень".

За словами Ткаченка, загалом рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються КМДА. Бюджет громади, кадрова політика та ключові важелі впливу зосереджені в управлінській вертикалі міського голови, яка за майже 12 років була максимально централізована.

"Упродовж року від вас неодноразово звучала теза: "не втручайся в господарські питання — це моя зона відповідальності". В такому разі логічно чесно визнати: саме в період вашого управління, пане директор міста, Київ з року в рік стає менш безпечним для щоденного життя містян", – резюмував він.

