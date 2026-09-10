Вибухи в Києві: Росія атакувала дронами будинки та складські приміщення (ОНОВЛЕНО)

Увечері 10 вересня Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці пролунали вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих БпЛА. За попередніми даними, кілька безпілотників упали на будівлі в різних районах міста, спричинивши пожежі.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі безпілотник упав на двоповерхову офісну будівлю. Ще один БпЛА влучив у дах чотириповерхового бізнес-центру в Солом’янському районі. На місце події виїхали екстрені служби. Також повідомлялося про пожежу в районі Протасового Яру.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного безпілотника над Києвом. Близько 18:50 у столиці почали повідомляти про вибухи, які могли бути пов’язані з роботою ППО. Згодом очевидці опублікували кадри зі стовпами диму над правим берегом Києва.

У соцмережах також поширювали фото та відео, на яких видно наслідки падіння реактивного дрона та загоряння складських приміщень. Згодом Кличко підтвердив ураження.

"В Оболонському районі Києва БпЛА влучив в складську будівлю. Вирує пожежа", — заявив мер Києва.

Міська влада закликала киян не залишати укриттів до офіційного завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ГУР озвучили тривожний прогноз про удар РФ новою балістикою до кінця цього року. У списку не лише Київ, який активно атакують росіяни кілька місяців.

Також "Коментарі" писали про ранковий удар по Києву. Російський диктатор Володимир Путін розпочав атакувати заправки, як анонсувалося.