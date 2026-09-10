Вибухи в Києві: Росія атакувала дронами будинки та складські приміщення (ОНОВЛЕНО)

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Slava Kot
Увечері 10 вересня Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці пролунали вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих БпЛА. За попередніми даними, кілька безпілотників упали на будівлі в різних районах міста, спричинивши пожежі.
Вибухи в Україні. Фото ілюстративне
Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі безпілотник упав на двоповерхову офісну будівлю. Ще один БпЛА влучив у дах чотириповерхового бізнес-центру в Солом’янському районі. На місце події виїхали екстрені служби. Також повідомлялося про пожежу в районі Протасового Яру.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного безпілотника над Києвом. Близько 18:50 у столиці почали повідомляти про вибухи, які могли бути пов’язані з роботою ППО. Згодом очевидці опублікували кадри зі стовпами диму над правим берегом Києва.
У соцмережах також поширювали фото та відео, на яких видно наслідки падіння реактивного дрона та загоряння складських приміщень. Згодом Кличко підтвердив ураження.
Міська влада закликала киян не залишати укриттів до офіційного завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ГУР озвучили тривожний прогноз про удар РФ новою балістикою до кінця цього року. У списку не лише Київ, який активно атакують росіяни кілька місяців.
Також "Коментарі" писали про ранковий удар по Києву. Російський диктатор Володимир Путін розпочав атакувати заправки, як анонсувалося.