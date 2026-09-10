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Взрывы в Киеве: Россия атаковала дронами дома и складские помещения (ОБНОВЛЕНО)

Россия атаковала Киев дронами вечером 10 сентября. В столице раздались взрывы, БПЛА упали на здания в Соломенском и Оболонском районах.

10 сентября 2026, 20:15
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Slava Kot

Вечером 10 сентября Киев подвергся очередной атаке российских беспилотников. В столице раздались взрывы, а силы противовоздушной обороны работали по враждебным БпЛА. По предварительным данным, несколько беспилотников упали на здания в разных районах города, повлекшие пожары.

Взрывы в Киеве: Россия атаковала дронами дома и складские помещения (ОБНОВЛЕНО)

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Оболонском районе беспилотник упал на двухэтажное здание. Еще один БПЛА попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра в Соломенском районе. На место происшествия выехали экстренные службы. Также сообщалось о пожаре в районе Протасового Яра.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного беспилотника над Киевом. Около 18:50 в столице начали сообщать о взрывах, которые могли быть связаны с работой ПВО. Впоследствии очевидцы опубликовали кадры со столбами дыма над правым берегом Киева.

В соцсетях также распространялись фото и видео, на которых видны последствия падения реактивного дрона и возгорания складских помещений. Впоследствии Кличко подтвердил поражение.

"В Оболонском районе Киева БпЛА попал в складское здание. Бурлит пожар", — заявил мэр Киева.

Городские власти призвали киевлян не покидать укрытий до официального завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР озвучили тревожный прогноз об ударе РФ по новой баллистике до конца этого года. В списке не только Киев, активно атакующий россияне несколько месяцев.

Также "Комментарии" писали о утреннем ударе по Киеву. Российский диктатор Владимир Путин начал атаковать заправки, как анонсировалось.



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