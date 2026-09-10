Удар по Києву: Путін розпочав атакувати заправки, як анонсувалося

Російські загарбники здійснили черговий повітряний наліт на цивільну інфраструктуру Києва, атакувавши автозаправну станцію в одному з південних районів міста. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, момент безпосереднього влучання ворожого безпілотника зафіксували камери спостереження. Вибух спровокував серйозні руйнування та загоряння об'єктів безпосередньо поблизу освітнього закладу та великого торговельного центру.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

"В результаті попадання БПЛА по АЗС в Голосіївському району Киева виникла пожежа, також загорівся один автомобіль, — поінформував очільник міста про перші наслідки прильоту. — Загоряння потушені".

Внаслідок вибуху на заправці не обійшлося без людських жертв. Екстрені служби та бригади швидкої допомоги прибули на місце події в екстреному порядку для порятунку людей та локалізації вогню.

"Постраждали чотири людини, — уточнив Віталій Кличко стан поранених громадян, — їм надають допомогу".

Крім самої території автозаправного комплексу, значних пошкоджень зазнали й споруди, розташовані поруч із місцем вибуху. Ситуацію суттєво ускладнив другий приліт, який прийшов у ту саму локацію за кілька хвилин після першого удару.

"Троє людей отримали поранення унаслідок атаки на АЗС, — додають представники міських служб. — На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори".

Особливу небезпеку під час цієї атаки становив той факт, що заправний комплекс розташований у густонаселеному кварталі. Зокрема, влучання сталося біля ТРЦ "Республіка", а також у безпосередній близькості до місцевої школи, де в цей час могли перебувати діти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог зранку атакує Дніпро "Бандеролями". Вже відомо про загиблих та поранених унаслідок вибухів.