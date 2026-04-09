Валідатори в столичних маршрутках: коли приватні перевізники введуть безготівкову оплату проїзду

Кречмаровская Наталия
Днями в медіа з'явилася інформація, що у маршрутках Києва на маршруті №181 були встановлені валідатори — система для безготівкової оплати проїзду. Портал “Коментарі” звернувся до Київської міської державної адміністрації, щоб з’ясувати, коли столичні маршрутки обладнають валідаторами.
Маршрутка. Фото портал "Коментарі"
У Комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ради на офіційний запит порталу повідомили, що після проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, незалежно від форм власності, має бути забезпечено введення цієї системи в промислову експлуатацію не пізніше ніж через дев’ять місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідне рішення затверджено розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 30.12.2022 № 842 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26 жовтня 2018 року № 934”.
Також уточнили, що приватні перевізники вживають заходів, які направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд. Зокрема, як пояснили в службі, перевізники вивчають способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що робити, коли на тротуарі електросамокат збив пішохода.