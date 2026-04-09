Валідатори в столичних маршрутках: коли приватні перевізники введуть безготівкову оплату проїзду

Днями в медіа з'явилася інформація, що у маршрутках Києва на маршруті №181 були встановлені валідатори — система для безготівкової оплати проїзду. Портал “Коментарі” звернувся до Київської міської державної адміністрації, щоб з’ясувати, коли столичні маршрутки обладнають валідаторами.

Маршрутка. Фото портал "Коментарі"

У Комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ради на офіційний запит порталу повідомили, що після проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, незалежно від форм власності, має бути забезпечено введення цієї системи в промислову експлуатацію не пізніше ніж через дев’ять місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідне рішення затверджено розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 30.12.2022 № 842 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26 жовтня 2018 року № 934”.

“Наразі рухомий склад приватних перевізників не обладнаний системами безготівкової оплати проїзду (валідаторами) та не підключений до АСОП. Міська влада веде роботу над інтеграцією операторів ринку до АСОП та повною відмовою від готівки”, — зазначили у комунальній службі.

Також уточнили, що приватні перевізники вживають заходів, які направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд. Зокрема, як пояснили в службі, перевізники вивчають способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами.

“Інформація про оплату проїзду через валідатор у маршрутному таксі №181, яка поширювалася в Telegram-каналах, є недостовірною. Встановлення валідаторів на цьому маршруті не здійснювалося”, — уточнили в комунальній службі.

