Валидаторы в столичных маршрутках: когда частные перевозчики введут безналичную оплату проезда

На днях в медиа появилась информация, что в маршрутках Киева на маршруте №181 были установлены валидаторы – система для безналичной оплаты проезда. Портал "Комментарии" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы выяснить, когда столичные маршрутки оборудуют валидаторами.

В Коммунальной службе перевозок исполнительного органа Киевского городского совета на официальный запрос портала сообщили, что после проведения исследовательной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, должно быть обеспечено введение этой системы в промышленную эксплуатацию не позднее чем через девять месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине. Соответствующее решение утверждено распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.12.2022 № 842 "О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 26 октября 2018 г. № 934".

"Пока подвижной состав частных перевозчиков не оборудован системами безналичной оплаты проезда (валидаторами) и не подключен к АСОП. Городские власти ведут работу над интеграцией операторов рынка в АСОП и полным отказом от наличных", — отметили в коммунальной службе.

Также уточнили, что частные перевозчики принимают меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд. В частности, пояснили в службе, перевозчики изучают способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями.

"Информация об оплате проезда через валидатор в маршрутном такси №181, которая распространялась в Telegram-каналах, недостоверна. Установка валидаторов на этом маршруте не производилась", — уточнили в коммунальной службе.

