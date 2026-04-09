Валидаторы в столичных маршрутках: когда частные перевозчики введут безналичную оплату проезда

Кречмаровская Наталия
На днях в медиа появилась информация, что в маршрутках Киева на маршруте №181 были установлены валидаторы – система для безналичной оплаты проезда. Портал "Комментарии" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы выяснить, когда столичные маршрутки оборудуют валидаторами.
Марштурка. Фото портал "Комменатрии"
В Коммунальной службе перевозок исполнительного органа Киевского городского совета на официальный запрос портала сообщили, что после проведения исследовательной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, должно быть обеспечено введение этой системы в промышленную эксплуатацию не позднее чем через девять месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине. Соответствующее решение утверждено распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.12.2022 № 842 "О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 26 октября 2018 г. № 934".
Также уточнили, что частные перевозчики принимают меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд. В частности, пояснили в службе, перевозчики изучают способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что делать, когда на тротуаре электросамокат сбил пешехода.