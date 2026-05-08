В Раді вибухнули критикою: розповіли про чергову “схему” Кличка

Кречмаровская Наталия
Управління голови Київського міського голови Віталія Кличка столицею викликає все більше критики. Портал “Коментарі” вже писав про масштабні схеми в Києві, до яких може бути причетний Кличко чи його “партнери”. На жахливу ситуацію у столиці вказали і в Верховній Раді.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Галина Третьякова зазначила, що мер публічно хизується знесеними та знищеними робочими місцями. І, пояснила вона, заганяє підприємців у перші поверхи, “власниками яких є олігархята команди Кличка”.
Політик зауважила, а чи стане сміливості зробити мапу у відкритому доступі з місцями для ремонту одягу, взуття, квітів, виготовлення ключів, харчування домашніх улюбленців, кави тощо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про розслідування справи з нічним клубом у будинку, в якому живе Кличко. За даними Нацполіції, зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів та примушували надавати сексуальні послуги. Наразі, як повідомили в Київській обласній прокуратурі, справу передали в суд.