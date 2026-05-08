В Раді вибухнули критикою: розповіли про чергову “схему” Кличка

Управління голови Київського міського голови Віталія Кличка столицею викликає все більше критики. Портал “Коментарі” вже писав про масштабні схеми в Києві, до яких може бути причетний Кличко чи його “партнери”. На жахливу ситуацію у столиці вказали і в Верховній Раді.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Галина Третьякова зазначила, що мер публічно хизується знесеними та знищеними робочими місцями. І, пояснила вона, заганяє підприємців у перші поверхи, “власниками яких є олігархята команди Кличка”.

“За кожним знесеним МАФом — доля родини і 2-3-4 робочих місця. Що роблять люди, у яких поза судом забирають канал продаж товарів? Правильно. Ідуть за кордон. Або кінчають життя самогубством. Чи є справа до цього мерії? Ні. Вони хизуються “благоустроєм” під час війни. Отримала лист, що з 2022 більше ніж вдвічі зменшилась кількість кіосків”, — зауважила народна депутатка.

Політик зауважила, а чи стане сміливості зробити мапу у відкритому доступі з місцями для ремонту одягу, взуття, квітів, виготовлення ключів, харчування домашніх улюбленців, кави тощо.

“Не робити з цього аукціони та дефіцит. Так зробила Польща, яка любить своїх маленьких підприємців і родини, що самі заробляють на виживання. Сором!”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про розслідування справи з нічним клубом у будинку, в якому живе Кличко. За даними Нацполіції, зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів та примушували надавати сексуальні послуги. Наразі, як повідомили в Київській обласній прокуратурі, справу передали в суд.