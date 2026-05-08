В Раде взорвались критикой: рассказали об очередной "схеме" Кличко

Управление главы Киевского городского головы Виталия Кличко столицей вызывает все больше критики. Портал "Комментарии" уже писал о масштабных схемах в Киеве, к которым может быть причастен Кличко или его "партнеры". На ужасную ситуацию в столице указали и в Верховной Раде.

Народная депутат Галина Третьякова отметила, что мэр публично кичится снесенными и уничтоженными рабочими местами. И, объяснила она, загоняет предпринимателей в первые этажи, "владельцами которых являются олигархята команды Кличко".

"За каждым снесенным МАФом — судьба семьи и 2-3-4 рабочих места. Что делают люди, у которых вне суда забирают канал продажи товаров? Правильно. Едут за границу. Или кончают жизнь самоубийством. Есть ли дело до этой мэрии? Нет. Они кичатся "благоустройством" во время войны. Получила письмо, что с 2022 года более чем вдвое уменьшилось количество киосков”, — отметила народная депутат.

Политик заметила, достаточно ли смелости сделать карту в открытом доступе с местами для ремонта одежды, обуви, цветов, изготовления ключей, питания домашних любимцев, кофе и т.д.

"Не делать из этого аукционы и дефицит. Так сделала Польша, которая любит своих маленьких предпринимателей и семьи, которые сами зарабатывают на выживание. Стыд!", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал о расследовании дела с ночным клубом в доме, в котором живет Кличко. По данным Нацполиции, злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и принуждали оказывать сексуальные услуги. Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, дело передали в суд.