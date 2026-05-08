logo

BTC/USD

79806

ETH/USD

2289.41

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Раде взорвались критикой: рассказали об очередной "схеме" Кличко
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде взорвались критикой: рассказали об очередной "схеме" Кличко

Народная депутат Третьякова рассказала, к чему приведут решение Кличко

8 мая 2026, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Управление главы Киевского городского головы Виталия Кличко столицей вызывает все больше критики. Портал "Комментарии" уже писал о масштабных схемах в Киеве, к которым может быть причастен Кличко или его "партнеры". На ужасную ситуацию в столице указали и в Верховной Раде.

В Раде взорвались критикой: рассказали об очередной "схеме" Кличко

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Галина Третьякова отметила, что мэр публично кичится снесенными и уничтоженными рабочими местами. И, объяснила она, загоняет предпринимателей в первые этажи, "владельцами которых являются олигархята команды Кличко".

"За каждым снесенным МАФом — судьба семьи и 2-3-4 рабочих места. Что делают люди, у которых вне суда забирают канал продажи товаров? Правильно. Едут за границу. Или кончают жизнь самоубийством. Есть ли дело до этой мэрии? Нет. Они кичатся "благоустройством" во время войны. Получила письмо, что с 2022 года более чем вдвое уменьшилось количество киосков”, — отметила народная депутат.

Политик заметила, достаточно ли смелости сделать карту в открытом доступе с местами для ремонта одежды, обуви, цветов, изготовления ключей, питания домашних любимцев, кофе и т.д.

"Не делать из этого аукционы и дефицит. Так сделала Польша, которая любит своих маленьких предпринимателей и семьи, которые сами зарабатывают на выживание. Стыд!", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал о расследовании дела с ночным клубом в доме, в котором живет Кличко. По данным Нацполиции, злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и принуждали оказывать сексуальные услуги. Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, дело передали в суд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tretyakova.galina.2025/posts/pfbid0PhXYzba9CXQyXckqBrfgdowRGSDDBjW4sESUobLZgdCRK13SuRCbgz9vKjrLPWCEl
Теги:

Новости

Все новости