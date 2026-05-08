В Раде взорвались критикой: рассказали об очередной "схеме" Кличко

Кречмаровская Наталия
Управление главы Киевского городского головы Виталия Кличко столицей вызывает все больше критики. Портал "Комментарии" уже писал о масштабных схемах в Киеве, к которым может быть причастен Кличко или его "партнеры". На ужасную ситуацию в столице указали и в Верховной Раде.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Галина Третьякова отметила, что мэр публично кичится снесенными и уничтоженными рабочими местами. И, объяснила она, загоняет предпринимателей в первые этажи, "владельцами которых являются олигархята команды Кличко".
Политик заметила, достаточно ли смелости сделать карту в открытом доступе с местами для ремонта одежды, обуви, цветов, изготовления ключей, питания домашних любимцев, кофе и т.д.
Напомним: портал "Комментарии" писал о расследовании дела с ночным клубом в доме, в котором живет Кличко. По данным Нацполиции, злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и принуждали оказывать сексуальные услуги. Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, дело передали в суд.