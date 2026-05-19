В Києві не можуть оговтатися від шоку: до чого Кличко доводить киян

У понеділок киян просто шокували — столична влада оприлюднила нові розрахунки тарифів на проїзд у громадському транспорті. Столична влада розрахувала, як разову поїздку, так і різні варіанти проїзних.

Столичний депутат Андрій Вітренко розрахував, скільки доведеться витрачати сім’ї з трьох людей в місяць тільки на проїзд. За його словами, тариф 30 грн — це майже 35 000 грн додаткових витрат на рік для родини з трьох людей.

“Це вже не “кілька гривень різниці”, — пояснив він.

Так, родина з трьох людей за дві поїздки в день за 22 дні при тарифі:

8 грн — 1 056 грн в місяць,

30 грн — 3 960 грн в місяць

Політик зазначив, що додаткові витрати 2 904 грн щомісяця, а в рік — це 34 848 грн. Для багатьох сімей, пояснив Вітренко, це:

комунальні послуги,

дитячі гуртки,

ліки,

частина оренди житла.

“Європейський підхід (про який нам починають казати з кожної комунальної праски) — це не про високий тариф. Це новий транспорт, комфорт і великі дотації міста. Спочатку — аудит та реформа транспорту. Потім — розмова про підняття тарифу”, — наголосив столичний депутат.

Також є питання до нових тарифів в розрізі європейського досвіду. Вітренко зазначив, що КМДА пропонує — 4 875 грн за безлімітний місячний проїзний — це таке собі “наближення до європейського рівня”. Далі він навів розмір такого ж тарифу в ЄС.

Варшава: 30-денний квиток коштує 170 злотих (за сьогоднішнім курсом це приблизно 2 062 грн) — це місто + приміська зона.

Відень: річний проїзний 467 євро. Якщо розділити на 12 місяців, отримуємо десь 39 євро на місяць, тобто близько 1 990 грн.

Берлін: Deutschlandticket за 63 євро на місяць (це десь 3 213 грн) - діє по всій Німеччині на місцевому та регіональному транспорті.

Прага: на один із чинних тарифів міської системи 30-денний квиток коштує 550 крон, або 1 166 грн.

“За пропозицією КМДА, кияни мають віддавати за проїзний аж 13,9% від середньої зарплати (якщо брати її на рівні 35 000 грн). Фактично, сьома частина заробітку — суто на проїзд. Звісно, у кожному місті своя специфіка і своя структура тарифів. Але сухі факти невблаганні: у відносному вимірі київський проїзний просто б’є будь-яке європейське порівняння”, — підсумував політик.

