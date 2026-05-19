В Києві не можуть оговтатися від шоку: до чого Кличко доводить киян

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У понеділок киян просто шокували — столична влада оприлюднила нові розрахунки тарифів на проїзд у громадському транспорті. Столична влада розрахувала, як разову поїздку, так і різні варіанти проїзних.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Столичний депутат Андрій Вітренко розрахував, скільки доведеться витрачати сім’ї з трьох людей в місяць тільки на проїзд. За його словами, тариф 30 грн — це майже 35 000 грн додаткових витрат на рік для родини з трьох людей.
Так, родина з трьох людей за дві поїздки в день за 22 дні при тарифі:
8 грн — 1 056 грн в місяць,
30 грн — 3 960 грн в місяць
Політик зазначив, що додаткові витрати 2 904 грн щомісяця, а в рік — це 34 848 грн. Для багатьох сімей, пояснив Вітренко, це:
комунальні послуги,
дитячі гуртки,
ліки,
частина оренди житла.
Також є питання до нових тарифів в розрізі європейського досвіду. Вітренко зазначив, що КМДА пропонує — 4 875 грн за безлімітний місячний проїзний — це таке собі “наближення до європейського рівня”. Далі він навів розмір такого ж тарифу в ЄС.
Варшава: 30-денний квиток коштує 170 злотих (за сьогоднішнім курсом це приблизно 2 062 грн) — це місто + приміська зона.
Відень: річний проїзний 467 євро. Якщо розділити на 12 місяців, отримуємо десь 39 євро на місяць, тобто близько 1 990 грн.
Берлін: Deutschlandticket за 63 євро на місяць (це десь 3 213 грн) - діє по всій Німеччині на місцевому та регіональному транспорті.
Прага: на один із чинних тарифів міської системи 30-денний квиток коштує 550 крон, або 1 166 грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нові тарифи — це удар Кличка по киянах.