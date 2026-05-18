Столичні депутати вже на межі: це справжній удар Кличка по киянах

Киян ошелешили новими тарифами на проїзд — з 15 липня одна поїздка коштуватиме 30 грн.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко зазначив, що вартість зросте в 3,75 раза.

“Це справжній УДАР Кличка по киянах! Розумію, що є інфляція і зросли витрати. Але це підняття тарифу — не про економіку, це про управлінський хаос, який накопичувався роками. Замість того щоб навести лад із бюджетом, провести аудит КП “Київський метрополітен” і КП “Київпастранс”, прибрати корупційні діри — київська міська влада вирішила просто виставити рахунок киянам. Які й так тримають місто на своїх плечах”, — наголосив політик.

За його словами, ніхто не пояснює, чому за вісім років не було зроблено жодного кроку до оптимізації витрат

“Де звіт про ефективність? Де цифри по втратах від неефективного управління? Журналісти, вчителі, медики, підприємці, зайняті професіонали, які щодня їздять на роботу і платять податки — вони не зобов’язані фінансувати безгосподарність КМДА”, — зауважив Вітренко.

Політик пояснив, що він не проти перегляду тарифів, однак нехай КМДА оприлюднить реальний аудит — не тільки витрати на пальне, а й куди зникають мільйони на парковках, в метро і де гроші з реклами в метрополітені.

“А мер пояснить публічно, чому обіцянка “тарифи не зростуть до кінця війни” більше не діє”, — підсумував політик.

