В Киеве не могут прийти в себя от шока: до чего Кличко доводит киевлян

В понедельник киевлян просто шокировали – столичные власти обнародовали новые расчеты тарифов на проезд в общественном транспорте. Столичные власти рассчитали, как разовую поездку, так и разные варианты проездных.

Столичный депутат Андрей Витренко рассчитал, сколько придется тратить семьи из трех человек в месяц только на проезд. По его словам, тариф 30 грн – это почти 35 000 грн дополнительных расходов в год для семьи из трех человек.

"Это уже не "несколько гривен разницы", — объяснил он.

Так, семья из трех человек за две поездки в день за 22 дня при тарифе:

8 грн – 1 056 грн в месяц,

30 грн – 3 960 грн в месяц

Политик отметил, что дополнительные расходы 2 904 грн ежемесячно, а в год – это 34 848 грн. Для многих семей, объяснил Витренко, это:

коммунальные услуги,

детские кружки,

лекарства,

часть аренды жилья.

"Европейский подход (о котором нам начинают говорить по каждому коммунальному утюгу) — это не о высоком тарифе. Это новый транспорт, комфорт и большие дотации города. Сначала — аудит и реформа транспорта. Затем — разговор о поднятии тарифа", — подчеркнул столичный депутат.

Также есть вопросы новых тарифов в разрезе европейского опыта. Витренко отметил, что КГГА предлагает — 4 875 грн за безлимитный месячный проездной — это некое "приближение к европейскому уровню". Дальше он привел размер такого же тарифа в ЕС.

Варшава: 30-дневный билет стоит 170 злотых (по сегодняшнему курсу это примерно 2 062 грн) – это город + пригородная зона.

Вена: годовой проездной 467 евро. Если разделить на 12 месяцев, получаем где-то 39 евро в месяц, то есть около 1990 грн.

Берлин: Deutschlandticket за 63 евро в месяц (это где-то 3 213 грн) – действует по всей Германии на местном и региональном транспорте.

Прага: на один из действующих тарифов городской системы 30-дневный билет стоит 550 крон, или 1166 грн.

"По предложению КГГА, киевляне должны отдавать за проездной аж 13,9% от средней зарплаты (если брать ее на уровне 35 000 грн.) Фактически, седьмая часть заработка — сугубо на проезд. Конечно, в каждом городе своя специфика и своя структура тарифов. Но сухие факты неумолимы: в относительном измерении киевский проездной просто сказывается на любом европейском сравнении”, — подытожил политик.

