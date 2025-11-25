Управління Кличка столицею не витримує критики: що не так з бюджетом Києва

У Києві наростають проблеми, які міська влада не вирішує. У Київській міській раді розкритикували рішення щодо видатків з міського бюджету.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що у вівторок, 25 листопада, на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності депутати знову побачили знайому проблему: до завершення року залишається місяць, а на рахунках Києва знову накопичуються великі залишки. За словами столичного депутата, цього разу залишки можуть перевищити 15 млрд грн.

При цьому, як вказав Вітренко, у місті є чимало невирішених питань:

- Ліфти: черги в районах сягають сотень заявок, у багатьох будинках ліфти не працюють місяцями.

- Наслідки обстрілів: роботи тривають, але темпи не відповідають потребам людей.

- ЦНАПи: частина центрів досі не забезпечені альтернативним живленням — під час відключень світла робота об'єктів фактично зупиняється.

Окремо депутат вказав на питання укриттів у школах. У Києві, за його словами, будівництво триває роками і коштує значно дорожче, ніж у прифронтових містах. При цьому, як вказав депутат, у Запоріжжі підземна школа на 800 дітей зводиться за 6-8 місяців і коштує 113 млн грн. У Києві аналогічні об’єкти розтягуються на 18 місяців і понад 200 млн грн.

“Київ має бюджет понад 110 млрд грн, але дозволяє собі мільярдні залишки тоді, коли людям банально не вистачає світла, укриттів і працюючих ліфтів. У воєнний час бюджет столиці повинен працювати раціонально та швидко — на безпеку, підтримку людей і вирішення критичних потреб, а не накопичення коштів на рахунках”, — переконаний народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на чому крадуть посадовці під керівництвом Кличка.