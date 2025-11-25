Управление Кличко столицей не выдерживает критики: что не так с бюджетом Киева

В Киеве нарастают проблемы, которые городские власти не решают. В Киевском городском совете раскритиковали решение о расходах из городского бюджета.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что во вторник, 25 ноября, на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету и социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности депутаты снова увидели знакомую проблему: до конца года остается месяц, а на счетах Киева снова накапливаются большие остатки. По словам столичного депутата, на этот раз остатки могут превысить 15 млрд грн.

При этом, как указал Витренко, в городе есть немало нерешенных вопросов:

- Лифты: очереди в районах достигают сотен заявок, во многих домах лифты не работают месяцами.

- Последствия обстрелов: работы продолжаются, но темпы не отвечают потребностям людей.

- ЦНАПы: часть центров до сих пор не обеспечены альтернативным питанием – при отключениях света работа объектов фактически останавливается.

Отдельно депутат указал на вопросы укрытий в школах. В Киеве, по его словам, строительство длится годами и стоит гораздо дороже, чем в прифронтовых городах. При этом, как указал депутат, в Запорожье подземная школа на 800 детей возводится за 6-8 месяцев и стоит 113 млн. грн. В Киеве аналогичные объекты растягиваются на 18 месяцев и более 200 млн грн.

"Киев имеет бюджет более 110 млрд грн, но позволяет себе миллиардные остатки тогда, когда людям банально не хватает света, укрытий и работающих лифтов. В военное время бюджет столицы должен работать рационально и быстро – на безопасность, поддержку людей и решение критических потребностей, а не накопление средств на счетах", – убежден народный депутат.

