Корупція у Києві процвітає: на чому крадуть посадовці під керівництвом Кличка

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Києві викрили чергову корупційну схему — керівника КП “Плесо”, яке безпосередньо підпорядковане виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), а отже і голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку, погорів на корупції.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
За даними Офісу Генпрокурора директор КП “Плесо”, домовившись з керівником приватного підприємства, “освоїли” кошти, отримані з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на створення водоохоронних зон у Києві. Йдеться про понад 1,7 млн грн.
В Офісі повідомили, що у 2021 році посадовці оголосили тендер на проведення природоохоронних заходів у столиці та забезпечили перемогу приватному підприємству, з яким завчасно домовилися про освоєння коштів.
Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
В Офісі уточнили, що раніше директору КП “Плесо” також було повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи у столиці.
В прокуратурі не вказали прізвище посадовця, однак свідчать щорічні декларації може йтися про Савицького Вячеслава Владиславовича. Як з'ясував портал “Коментарі”, у 2022 році він подавав декларацію про доходи за 2021 рік на посаді в.о. генерального директора КП “Плесо”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що посадовці у Києві розікрали майже 75 млн грн допомоги хворим та ветеранам.