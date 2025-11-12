Корупція у Києві процвітає: на чому крадуть посадовці під керівництвом Кличка

В Києві викрили чергову корупційну схему — керівника КП “Плесо”, яке безпосередньо підпорядковане виконавчому органу Київської міської ради (КМДА), а отже і голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку, погорів на корупції.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

За даними Офісу Генпрокурора директор КП “Плесо”, домовившись з керівником приватного підприємства, “освоїли” кошти, отримані з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на створення водоохоронних зон у Києві. Йдеться про понад 1,7 млн грн.

В Офісі повідомили, що у 2021 році посадовці оголосили тендер на проведення природоохоронних заходів у столиці та забезпечили перемогу приватному підприємству, з яким завчасно домовилися про освоєння коштів.

“Сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою на п’яти об’єктах, серед яких острови Труханів і Венеціанський. Надалі 23 грудня вони підписали акт виконаних робіт, хоча фактично роботи не проводилися. Вже 30 грудня підприємству перерахували кошти. Зокрема, за роботи, які не потребували виконання, сплачено понад 1,7 млн грн”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

В Офісі уточнили, що раніше директору КП “Плесо” також було повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи у столиці.

В прокуратурі не вказали прізвище посадовця, однак свідчать щорічні декларації може йтися про Савицького Вячеслава Владиславовича. Як з'ясував портал “Коментарі”, у 2022 році він подавав декларацію про доходи за 2021 рік на посаді в.о. генерального директора КП “Плесо”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що посадовці у Києві розікрали майже 75 млн грн допомоги хворим та ветеранам.