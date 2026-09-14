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Укриття у Києві: що влада доповідає про безпеку дітей

«Понад 900 закладів освіти мають сховища»: столична влада звітувала про стан підготовки до навчального року

14 вересня 2026, 16:35
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Недилько Ксения

У столиці триває масштабна підготовка освітньої інфраструктури до викликів воєнного стану, зокрема через активне забезпечення шкіл та садочків захисними спорудами. У відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі" директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян оприлюднила актуальні дані щодо готовності наявних сховищ та планів будівництва нових об'єктів цивільного захисту.

Укриття у Києві: що влада доповідає про безпеку дітей

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з наданою інформацією, у Києві проведено масштабну верифікацію наявного фонду захисних споруд. Наразі переважна більшість київських освітніх установ забезпечена базовим рівнем безпеки. Загалом у місті рекомендовано до використання найпростіші аналоги сховищ у 928 закладах освіти, що становить 93% від їхньої загальної кількості. Серед них готовність продемонстрували 390 шкіл (95%), 512 дитячих садочків (93%) та 26 установ позашкільної освіти (76%). Посадовці додали, що за відсутності власного сховища керівники укладають спеціальні договори для використання безпекових об'єктів у сусідніх будівлях.

Укриття у Києві: що влада доповідає про безпеку дітей - фото 2

Укриття у Києві: що влада доповідає про безпеку дітей - фото 2

Окрему увагу столична влада приділяє зведенню капітальних споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ).

"Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки, — повідомила Олена Фіданян, — передбачено будівництво 46 споруд подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття для закладів освіти, в яких відсутні укриття".

Очільниця профільного департаменту також деталізувала поточні результати виконання цієї трирічної програми. Вона зауважила, що протягом попереднього та поточного бюджетних періодів будівельники вже завершили основний обсяг робіт на частині локацій.

"У 2024–2025 роках завершено будівництво 9 споруд подвійного призначення, — підкреслила директор Департаменту освіти і науки КМДА, — з них: 2 для закладів дошкільної освіти та 7 закладів загальної середньої освіти".

Посадовиця резюмувала, що у поточному 2026 році зведення ПРУ активно продовжується — до кінця грудня міські служби планують здати в експлуатацію ще 6 аналогічних об'єктів. Водночас безпосередніми розпорядниками бюджетних коштів та замовниками цих робіт виступають районні в місті Києві державні адміністрації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві майже немає бетонних укриттів, та плачевний стан будівництва нових укриттів для мешканців столиці.



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