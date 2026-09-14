Укрытия в Киеве: что власти докладывают о безопасности детей

В столице продолжается масштабная подготовка образовательной инфраструктуры к вызовам военного положения, в частности, через активное обеспечение школ и садов защитными сооружениями. В ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян обнародовала актуальные данные о готовности имеющихся хранилищ и планов строительства новых объектов гражданской защиты.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно предоставленной информации, в Киеве проведена масштабная верификация существующего фонда защитных сооружений. Подавляющее большинство киевских образовательных учреждений обеспечено базовым уровнем безопасности. Всего в городе рекомендованы к использованию простейшие аналоги убежищ в 928 учебных заведениях, что составляет 93% от их общего количества. Среди них готовность продемонстрировали 390 школ (95%) , 512 детских садов (93%) и 26 учреждений внешкольного образования (76%). Чиновники добавили, что при отсутствии собственного укрытия руководители заключают специальные договоры для использования объектов безопасности в соседних зданиях.

Особое внимание столичные власти уделяют возведению капитальных сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия (ПРУ).

"В соответствии с Программой экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы, — сообщила Елена Фиданян, — предусмотрено строительство 46 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для учебных заведений".

Руководитель профильного департамента также детализировала текущие результаты выполнения этой трехлетней программы. Она отметила, что за предыдущий и текущий бюджетные периоды строители уже завершили основной объем работ на части локаций.

"В 2024-2025 годах завершено строительство 9 сооружений двойного назначения, — подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА, — из них: 2 для заведений дошкольного образования и 7 заведений общего среднего образования".

Чиновница резюмировала, что в текущем 2026 году возведение ПРУ активно продолжается — до конца декабря городские службы планируют сдать в эксплуатацию еще 6 аналогичных объектов . В то же время непосредственными распорядителями бюджетных средств и заказчиками этих работ выступают районные в Киеве государственные администрации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве почти нет бетонных укрытий, и плачевное состояние строительства новых укрытий для жителей столицы.