Укрытия в Киеве: что власти докладывают о безопасности детей

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В столице продолжается масштабная подготовка образовательной инфраструктуры к вызовам военного положения, в частности, через активное обеспечение школ и садов защитными сооружениями. В ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян обнародовала актуальные данные о готовности имеющихся хранилищ и планов строительства новых объектов гражданской защиты.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно предоставленной информации, в Киеве проведена масштабная верификация существующего фонда защитных сооружений. Подавляющее большинство киевских образовательных учреждений обеспечено базовым уровнем безопасности. Всего в городе рекомендованы к использованию простейшие аналоги убежищ в 928 учебных заведениях, что составляет 93% от их общего количества. Среди них готовность продемонстрировали 390 школ (95%) , 512 детских садов (93%) и 26 учреждений внешкольного образования (76%). Чиновники добавили, что при отсутствии собственного укрытия руководители заключают специальные договоры для использования объектов безопасности в соседних зданиях.
Особое внимание столичные власти уделяют возведению капитальных сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия (ПРУ).
Руководитель профильного департамента также детализировала текущие результаты выполнения этой трехлетней программы. Она отметила, что за предыдущий и текущий бюджетные периоды строители уже завершили основной объем работ на части локаций.
Чиновница резюмировала, что в текущем 2026 году возведение ПРУ активно продолжается — до конца декабря городские службы планируют сдать в эксплуатацию еще 6 аналогичных объектов . В то же время непосредственными распорядителями бюджетных средств и заказчиками этих работ выступают районные в Киеве государственные администрации.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве почти нет бетонных укрытий, и плачевное состояние строительства новых укрытий для жителей столицы.