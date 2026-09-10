Удар по Киеву: Путин начал атаковать заправки, как анонсировалось

Российские захватчики совершили очередной воздушный налет на гражданскую инфраструктуру Киева, атаковав автозаправочную станцию в одном из южных районов города. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, момент непосредственного попадания вражеского беспилотника зафиксировали камеры наблюдения. Взрыв спровоцировал серьезные разрушения и возгорания объектов непосредственно вблизи образовательного учреждения и крупного торгового центра.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

"В результате попадания БПЛА по АЗС в Голосеевском районе Киева возник пожар, также загорелся один автомобиль, – проинформировал глава города о первых последствиях прилета. — Возгорания потушены".

В результате взрыва на заправке не обошлось без человеческих жертв. Экстренные службы и бригады скорой помощи прибыли на место происшествия в экстренном порядке для спасения людей и локализации огня.

"Пострадали четыре человека, – уточнил Виталий Кличко состояние раненых граждан, – им оказывают помощь".

Помимо самой территории автозаправочного комплекса, значительные повреждения получили и сооружения, расположенные рядом с местом взрыва. Ситуацию существенно осложнил второй прилет, который пришел в ту же локацию через несколько минут после первого удара.

"Три человека получили ранения в результате атаки на АЗС, — добавляют представители городских служб. — На месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы".

Особую опасность при этой атаке представлял тот факт, что заправочный комплекс расположен в густонаселенном квартале. В частности, попадание произошло возле ТРЦ "Республика", а также в непосредственной близости от местной школы, где в это время могли находиться дети.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг с утра атакует Днепр "Бандеролями". Уже известно о погибших и раненых в результате взрывов.