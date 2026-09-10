Удар по Киеву: Путин начал атаковать заправки, как анонсировалось

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Недилько Ксения
Российские захватчики совершили очередной воздушный налет на гражданскую инфраструктуру Киева, атаковав автозаправочную станцию в одном из южных районов города. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, момент непосредственного попадания вражеского беспилотника зафиксировали камеры наблюдения. Взрыв спровоцировал серьезные разрушения и возгорания объектов непосредственно вблизи образовательного учреждения и крупного торгового центра.
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
В результате взрыва на заправке не обошлось без человеческих жертв. Экстренные службы и бригады скорой помощи прибыли на место происшествия в экстренном порядке для спасения людей и локализации огня.
Помимо самой территории автозаправочного комплекса, значительные повреждения получили и сооружения, расположенные рядом с местом взрыва. Ситуацию существенно осложнил второй прилет, который пришел в ту же локацию через несколько минут после первого удара.
Особую опасность при этой атаке представлял тот факт, что заправочный комплекс расположен в густонаселенном квартале. В частности, попадание произошло возле ТРЦ "Республика", а также в непосредственной близости от местной школы, где в это время могли находиться дети.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг с утра атакует Днепр "Бандеролями". Уже известно о погибших и раненых в результате взрывов.