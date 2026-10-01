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Удар БПЛА по Києву: у Солом'янському районі горить будівля школи

«Діти перебували в укритті»: у Солом'янському районі зафіксовано влучання у навчальний заклад

1 жовтня 2026, 09:49
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Недилько Ксения

Черговий ранковий наліт російських безпілотників на столицю призвів до руйнувань цивільної інфраструктури. Очільник міста Віталій Кличко сповістив про серйозне інцидент в одному зі спальних районів Києва.

Удар БПЛА по Києву: у Солом'янському районі горить будівля школи

Ілюстративне фото

"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в будівлю школи", — поінформував міський голова. Він також додав, що на місці прильоту одразу виник осередковий вогонь: "Є загоряння".

Найважливішим у цій ситуації стало те, що керівництво закладу вчасно зреагувало на сигнали повітряної тривоги та евакуювало вихованців.

"Діти перебували в укритті", — підкреслив Віталій Кличко, знявши першу хвилю занепокоєння за життя школярів.

За словами мера, ситуація перебуває під повним контролем міської влади та ДСНС. Локалізацією займаються фахівці, які оперативно вирушили до району події:                                                            

"Екстрені служби прямують на місце".

Подальша інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі оновлюється.                                                     

Удар БПЛА по Києву: у Солом'янському районі горить будівля школи - фото 2
Удар БПЛА по Києву: у Солом'янському районі горить будівля школи - фото 2
Удар БПЛА по Києву: у Солом'янському районі горить будівля школи - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ранок у Дніпрі розпочався із серії гучних вибухів, які не вщухають від самого світанку. Обласний центр опинився під масованим ударом російських реактивних безпілотних літальних апаратів. Ситуація в місті залишається напруженою, а звуки вибухів викликали серйозне занепокоєння серед місцевих мешканців.

Черговий потужний вибух призвів до технічних ускладнень у міській інфраструктурі. Жителі багатьох районів почали скаржитися на нестабільність у мережі, а на лівому березі Дніпра подекуди повністю припинилося водопостачання.



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