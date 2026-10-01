Удар БПЛА по Киеву: в Соломенском районе горит здание школы

Очередной утренний налет российских беспилотников в столицу привел к разрушениям гражданской инфраструктуры. Глава города Виталий Кличко сообщил о серьезном инциденте в одном из спальных районов Киева.

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"В Соломенском районе попадание БпЛА в здание школы", — проинформировал городской голова. Он также добавил, что на месте прилета сразу возник очаговый огонь: "Есть возгорание".

Важнейшим в этой ситуации стало то, что руководство заведения вовремя отреагировало на сигналы воздушной тревоги и эвакуировало питомцев.

"Дети находились в укрытии", — подчеркнул Виталий Кличко, сняв первую волну беспокойства при жизни школьников.

По словам мэра, ситуация находится под полным контролем городских властей и ГСЧС. Локализацией занимаются специалисты, оперативно отправившиеся в район события:

"Экстренные службы направляются на место".

Дальнейшая информация о разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время обновляется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утро в Днепре началось с серии громких взрывов, которые не утихают с самого рассвета. Областной центр оказался под массированным ударом российских беспилотных реактивных летательных аппаратов. Ситуация в городе остается напряженной, а звуки взрывов вызвали серьезную обеспокоенность среди местных жителей.

Очередной мощный взрыв привел к техническим осложнениям в городской инфраструктуре. Жители многих районов начали жаловаться на нестабильность в сети, а на левом берегу Днепра кое-где полностью прекратилось водоснабжение.