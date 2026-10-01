Удар БПЛА по Киеву: в Соломенском районе горит здание школы

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Очередной утренний налет российских беспилотников в столицу привел к разрушениям гражданской инфраструктуры. Глава города Виталий Кличко сообщил о серьезном инциденте в одном из спальных районов Киева.
Иллюстративное фото
Важнейшим в этой ситуации стало то, что руководство заведения вовремя отреагировало на сигналы воздушной тревоги и эвакуировало питомцев.
По словам мэра, ситуация находится под полным контролем городских властей и ГСЧС. Локализацией занимаются специалисты, оперативно отправившиеся в район события:
Дальнейшая информация о разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время обновляется.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что утро в Днепре началось с серии громких взрывов, которые не утихают с самого рассвета. Областной центр оказался под массированным ударом российских беспилотных реактивных летательных аппаратов. Ситуация в городе остается напряженной, а звуки взрывов вызвали серьезную обеспокоенность среди местных жителей.
Очередной мощный взрыв привел к техническим осложнениям в городской инфраструктуре. Жители многих районов начали жаловаться на нестабильность в сети, а на левом берегу Днепра кое-где полностью прекратилось водоснабжение.