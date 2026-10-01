Атака реактивних дронів на Дніпро: після потужних вибухів у місті частково зникли світло та вода

Ранок у Дніпрі розпочався із серії гучних вибухів, які не вщухають від самого світанку. Обласний центр опинився під масованим ударом російських реактивних безпілотних літальних апаратів. Ситуація в місті залишається напруженою, а звуки вибухів викликали серйозне занепокоєння серед місцевих мешканців.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Попри паніку, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа поспішив заспокоїти громадян і пояснив природу гучних звуків.

"Вибухи, які чують містяни – результат роботи ППО", — повідомив керівник ОВА. За його словами, українські захисники неба активно відбивають ворожий наліт і намагаються ліквідувати всі повітряні цілі.

Проте черговий потужний вибух призвів до технічних ускладнень у міській інфраструктурі. Жителі багатьох районів почали скаржитися на нестабільність у мережі, а на лівому березі Дніпра подекуди повністю припинилося водопостачання.

"У деяких споживачів почало мерехтіти світло", — підтверджують очевидці подій.

Моніторингові канали та комунальні служби оперативно відреагували на інцидент, зафіксувавши різкі коливання в енергосистемі міста. Вони закликали дніпрян дотримуватися максимальної економії та "тимчасово не користуватися потужними електроприладами", аби уникнути масштабніших аварій на підстанціях до повної ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти почали застосовувати нові реактивні шахеди, які здатні плавити міцні металеві конструкції та застосовуються переважно для ударів по високовольтних ЛЕП, а також металевих мостах.