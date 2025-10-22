logo_ukra

BTC/USD

108625

ETH/USD

3880.03

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ У вогні будинки і вже надходить інформація про загиблих: перші наслідки ранкової атаки РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У вогні будинки і вже надходить інформація про загиблих: перші наслідки ранкової атаки РФ

У Києві через нічну атаку двоє загиблих

22 жовтня 2025, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Києві через атаку в ніч на 22 жовтня двоє людей загинули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У вогні будинки і вже надходить інформація про загиблих: перші наслідки ранкової атаки РФ

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Починаючи з п'ятої ранку Росія почала масовано атакувати столицю дронами. Наразі наслідки фіксуються як мінімум у чотирьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. У перші три – люди викликали медиків.

За інформацією Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки загинула людина. Саме у цьому районі через удар РФ сталася пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували.

Трохи пізніше Ткаченко повідомив про другого загиблого у Києві.

Влада повідомляє, що в Дарницькому районі наслідки на дві адреси. Зокрема, пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі. Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на недобудований будинок.

У Деснянському районі, за словами Ткаченка, дрон упав на відкритій території. Обійшлося без постраждалих. Також надійшла інформація про пожежу у багатоповерхівці.

У Печерському районі, попередньо, сталося попадання уламків у багатоповерхівку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київ, Львів та інші: за якими містами Росія готує нові масовані удари.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини