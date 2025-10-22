У вогні будинки і вже надходить інформація про загиблих: перші наслідки ранкової атаки РФ

У Києві через атаку в ніч на 22 жовтня двоє людей загинули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Починаючи з п'ятої ранку Росія почала масовано атакувати столицю дронами. Наразі наслідки фіксуються як мінімум у чотирьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. У перші три – люди викликали медиків.

За інформацією Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки загинула людина. Саме у цьому районі через удар РФ сталася пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували.

Трохи пізніше Ткаченко повідомив про другого загиблого у Києві.

Влада повідомляє, що в Дарницькому районі наслідки на дві адреси. Зокрема, пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі. Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на недобудований будинок.

У Деснянському районі, за словами Ткаченка, дрон упав на відкритій території. Обійшлося без постраждалих. Також надійшла інформація про пожежу у багатоповерхівці.

У Печерському районі, попередньо, сталося попадання уламків у багатоповерхівку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київ, Львів та інші: за якими містами Росія готує нові масовані удари.



