Последствия атаки ракет и дронов на Киев: с чем начались проблемы в столице

В Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По данным Воздушных сил, для обстрела враг задействовал сначала дроны. Вражеские беспилотники летели в направлении Киева, Днепра, Полтавы, Черкасс и города Запорожье.

Начиная с 02:30 украинские защитники проинформировали об угрозе баллистики. В эту минуту на Киев полетели ракеты, после чего неоднократно в течение часа раздавались мощные взрывы. Причем враг в этот момент применил также и дроны.

После первой дроновой атаки на Киев, люди в соцсетях писали писать о перебоях со светом. Позже киевские власти подтвердил, что в результате массированной атаки РФ в столице могут быть перебои как со светом, так и с водоснабжением.

В частности, после ударов баллистики на левом берегу Киева произошел полный блэкаут. Впоследствии информацию подтвердили представители власти, отметив, что проблемы есть и с водой.

В то же время отсутствие света наблюдается и на правом берегу. Сейчас работы над восстановлением электроснабжения уже начались.

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", — проинформировали в киевской мэрии.

Также в результате атаки РФ в столице были повреждены дома, квартиры, а также произошли пожары, которые сейчас ликвидированы. В частности, последствия зафиксированы в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

По последним данным, в Киеве в результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Сейчас 5 из них в больницах.

